ABD iki savaş gemisini Yemen'e gönderdi

ABD, Yemen kıyılarına güdümlü füze ile yüklü savaş gemisi yolladı. Pentagon sözcüsü Warren, gönderilen savaş gemilerinin amacının Yemen’in deniz güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, USS Normandy adlı füze güdümlü kruvazörün eşlik ettiği USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin pazar günü Arap Körfezi'ndeki üssünden Hürmüz Boğazı'nı geçerek Arap Denizi'ne girdiği belirtildi.

Açıklamada, gemilerin, "Arap Denizi, Aden Körfezi, Bab'ül Mendep Boğazı ve Güney Kızıldeniz'de deniz güvenliği operasyonları yürütmekte olan ABD güçlerine katılacağı" kaydedildi. "Bu operasyonların amacı, bölgedeki hayati öneme sahip nakliye rotalarının açık ve güvenli kalmasını sağlamak" ifadesine yer verilen açıklamada, "son günlerde ABD donanmasının Yemen'deki mevcut istikrarsızlık nedeniyle bölgedeki varlığını artırdığı" belirtildi.

'O haberler doğru değil'

Bu arada, ABD Savunma Bakanlığı, Amerikan medyasında çıkan, ABD gemilerinin hareketliliğinin İran'dan, Yemen'deki Husilere silah sevkiyatının önünü kesme niyeti taşıdığı yönündeki haberlerin "doğru olmadığını" açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest ise gemilerin hareketiyle ilgili doğrudan bir yorumda bulunmadı ancak "İranlıların Yemen'deki Husilere silahlar ve diğer türlerde destek sağladığı yönünde deliller gördüklerini" bildirdi. Earnest, "Bu, zaten çok fazla şiddetin yıkımına maruz kalan bir ülkede şiddetin daha da artmasına katkı sağlama dışında bir işe yaramayacak türden bir destek" ifadesini kullandı.

Gemiler, Yemen sularındaki diğer yedi savaş gemisine katılacak. Bölgede şu an iki destroyer, iki mayın tarayıcı ve 2 bin 200 ABD piyadesini taşıyan üç amfibi gemi bulunuyor.

'İran' iddiası

İki hafta önce İran’ın Aden'e iki savaş gemisi gönderdiği iddia edilmişti. İran'daki ISNA haber ajansına göre ise savaş gemileri bölgedeki ticaret gemilerini korsanların saldırılarından korumak için gönderilmişti.