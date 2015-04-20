Yemen'de 150 bin kişi savaş nedeniyle evlerini kaybetti, 12 milyon kişi yiyecek bulamıyor

Yemen'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği bir ittifakın desteğini alan hükümet güçleri ile başkenti ele geçiren Şii Husi isyancılar arasındaki çatışmalar sürerken, Birleşmiş Milletler 150 bin kişinin savaş yüzünden yerinden olduğunu, 12 milyon kişinin de yiyecek sıkıntısı çektiğini açıkladı. Özellikle de çok şiddetli çatışmaların yaşandığı güneydeki liman kenti Aden'de durumun çok kötü olduğu bildiriliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, sağlık personeli hastanelerde yaşanan ilaç ve malzeme sıkıntısı yüzünden hastaların ölmeye başladığını aktardı.

Aden'de Suudi Arabistan öncülüğündeki ittifakın hava akınlarına ve hükümeti destekleyen yerel güçlerin direnişine karşın Husi isyancılar, kontrolü ele geçirmek için çatışmaya devam ediyor.

Aden: Husiler baskın görünüyor

BBC muhabiri Orla Guerin’in Aden’de yaşananlara dair aktarımları şöyle:

"Hükümet güçleri ile isyancılar arasında en kritik çatışma alanlarından biri olan Aden'e deniz yoluyla ancak 21 saatte ulaşabildik. Suudilerin öncülüğündeki ittifak biz kente varmadan birkaç saat önce hava saldırısı yapmış. Kent sokakları neredeyse terk edilmiş gibi. Sadece korku içindeki siviller ve işleri başlarından aşmış sağlık görevlileri görülüyordu."

"Gittiğimiz bir hastanede bir cerrah bize ilaç ve malzeme yokluğu yüzünden hastaları kaybetmeye başladıklarını söyledi. Acilen sargı bezi ve antibiyotik gönderilmesini istedi. Ziyaretimiz sırasında elektrikler kesikti ve hastane jeneratörünün yakıtı bitmek üzereydi."

"Bir koğuş dolusu yeni yaralı getirilmişti. Aralarında siviller olduğu gibi, Yemen'in zor durumdaki devlet başkanına sadık askerler de vardı. Hastaneye her gün 30'dan fazla yeni yaralı getiriliyor. Bunların çoğu nişancılar tarafından vurulmuş kişiler."

"Bir yaralı savaşçı, topraklarını kuzeyden gelen Husi işgalcilere karşı koruduklarını söyledi. 'Zafer bizim' diye konuştu. Fakat savaş alanında bu beklentiyi destekleyecek bir şey görmedik. Devlet başkanının destekçileri, kendilerine destek veren hava saldırılarına rağmen Husilerden daha zayıf durumda görünüyorlar ve Husiler savaşı sürdürüyor."

Husilerin başkenti ele geçirmesiyle Aden'e kaçan Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi, burada da saldırıların yoğunlaşması üzerine Suudi Arabistan'a geçmişti.

Hava saldırılarına kınama

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Suudi Arabistan öncülüğündeki ittifakın Yemen'deki hava saldırılarını kınadı ve saldırılar sırasında kuzeyde Husilerin etkili olduğu Saada bölgesine yapılan bombardımanda malzeme depolarından birinin de vurulduğunu açıkladı.

Oxfam'ın Yemen sorumluğu Grace Ommer, malzeme depoları ve ofislerinin yerleri konusundaki bilgileri Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyona bildirmiş olduklarını söyledi.

Suçlamalara Suudi Arabistan'dan henüz bir yanıt gelmedi ama bir Suudi askeri yetkili sivil can kaybından kaçınmaya çalıştıklarını fakat Husilerin sivil alanlara silah yerleştirdiğini söyledi.

Yemen'de insani yardım kuruluşları tarafından Suudi Arabistan hava saldırıları başlamadan önce bile "kritik" diye nitelendiriliyordu.

Bunun üzerine haftalardır yaşanan çatışmalar ve Husilere malzeme gitmesini önlemek gerekçesiyle uygulanan deniz ablukası da eklenince durumun çok daha vahim hale geldiğini söylüyorlar.

Yemen'in gıda ihtiyacı normal zamanlarda çoğunlukla deniz yoluyla yapılan ithalatla sağlanıyordu.