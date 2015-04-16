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THY, Yemen seferlerinin iptal kararını 1 Haziran'a kadar uzattı

Sana'da yer alan Daylami Hava Üssü'nü vurulması ve tüm sivil havalimanlarında da notam ilan edilmesi üzerine bölgeye yaptığı tüm seferler iptal edilmişti

16 Nisan 2015 00:14

Türk Hava Yolları (THY) bölgede yaşanan karışıklıklar sebebiyle, Yemen'in Sana ve Aden kentlerine düzenlenen seferlerin iptal tarihini 1 Haziran'a kadar uzattı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı hava operasyonunda, başkent Sana'da yer alan Daylami Hava Üssü'nü vurması ve tüm sivil havalimanlarında da notam ilan edilmesi üzerine bölgeye yaptığı tüm seferleri iptal eden THY, bölgedeki çatışmaların devam etmesi üzerine iptal kararını uzattı.

THY'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Yemen'de yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle Sana ve Aden seferlerimiz 1 Haziran tarihine kadar iptal edilmiştir" ifadeleine yer verildi.

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