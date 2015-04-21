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Dünya

Yemen'de koalisyon saldırıları sürüyor: 40 ölü

Suudi Arabistan'ın gerçekleştirdiği saldırıda ölenlerin çoğunun sivil olduğu belirtiliyor

21 Nisan 2015 21:29

Suudi Arabistn liderliğindei Sünni Arap ülkeleri koalisyonunun Yemen'e yönelik hava saldırıları devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen iki ayrı hava saldırısında çoğu sivil 40 kişi ölürken, onlarca kişi de yaralandı. 

Reuters haber ajansı, gerçekleşen saldırılardan birinde bir köprünün vurulduğu aktarırdı. Bu saldırıda hayatını kaybeden 20 kişiden çoğunun sivil olduğu söyleniyor. Diğer hava saldırısının da Yemen'in Suudi Arabistan sınırındaki bir güvenlik binasına yapıldığı, 13 sivil ve 7 asker öldüğü belirtiliyor.

Suudi Arabistan Yemen'e saldırılarında askeri olarak büyük başarı kazanamazken, bombalamaların çok sayıda çocuk ve sivil öldürdüğü vurgulanıyor. Husi yetkilileri Suudi Arabistan saldırılarının Yemen'i kolektif olarak cezalandırdığını belirtiyor.

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