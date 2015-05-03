Suudi Arabistan'dan Yemen'e çıkarma

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in güneyindeki Aden kenti kıyısına keşif amacıyla 30 asker ile çıkarma yaptığı bildirildi.

AA'nın haberine göre askerler el Burakiye bölgesine şişme botlarla çıktıktan sonra şehrin içlerine doğru ilerlediler.

Bu gelişme Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerinin hava saldırıları sonrası ilk kez bir kara birliğinin Yemen topraklarına çıkması açısından önem taşıyor.

AFP'nin bildirdiğine göre Aden'deki yönetim yanlıları başka bir birliğin daha yolda olduğunu ifade ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri 26 Mart'tan bu yana isyancı Husilere karşı hava saldırılarını sürdürüyor.