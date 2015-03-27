Yemen Devlet Başkanı Hadi Riyad'a gitti

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri müdahalesi sürerken Yemen Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gittiği açıklandı.

Suudi yetkililer, Hadi'nin Suudi başkenti Riyad'da olduğunu, Arap Birliği zirvesine katılmak üzere iki günlüğüne Mısır'a gideceğini söyledi.

Bu, Hadi'nin Aden'den ayrılması ardından nerede olduğuyla ilgili ilk açıklama oldu.

Suudi Arabistan Çarşamba günü Yemen'de hava operasyonu başlatmıştı.

İran operasyonu 'tehlikeli' olarak nitelemişti.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Suudi Arabistan, 'Hadi'nin meşru yönetimini koruduğunu' söylüyor.

Hadi geçen ay Sana'dan ayrılması ardından güneydeki Aden kentine gelmişti.

Perşembe günü bir Suudi yetkili Hadi'nin Riyad'a gittiğini ancak Mısır'daki zirveye Yemen'in meşru lideri olarak katılacağını söyledi.

İran: En kısa sürede bitirilmeli

Yemen'de isyancı Şii Husileri desteklediği iddia edilen İran ise Suudi Arabistan'ın saldırılarına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dış güçlerin askeri müdahalesinin Yemen'de sadece daha fazla kan dökülmesine ve insanların katledilmelerine yol açacağını söyledi.

İsviçre'nin Lozan kentinde gazetecilere bir açıklama yapan Zarif, Sana'da bombardıman sonucu ölenler olduğunu belirtti ve ekledi:

"Askeri harekatın mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi ve soruna diyalog yoluyla çözüm bulunması gerekir. Biz askeri harekatın gerilimi artıracağına ve harekata dahil olan ülkeler dahil hiç kimseye fayda getirmeyeceğine inanıyoruz."

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marzieh Afkham da Yemen'deki operasyonu "işgal" olarak nitelendirdi.

Husilerin liderlerinden Muhammed el Bukhaiti ise Suudi Arabistan'ı ve bu ülkenin oluşturduğunu açıkladığı koalisyona katılan ülkeleri pişman olacakları yolunda uyardı.

El Bukhaiti saldırıların daha geniş çaplı bir savaşa yol açacağını söyledi.

Erdoğan: İran Yemen'deki güçlerini çekmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili Devlet Başkanı Vattara ile düzenlediği basın toplantısında Yemen'deki durumu değerlendirdi. Erdoğan "İran bölgeyi adeta domine etmeye çalışmaktadır. Bu durum bizi, Körfez ülkelerini rahatsız etmeye başlamıştır. Buna gerçekten tahammül etmek mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı günün erken saatlerinde de France 24 Televizyonu'na konuşmuş, Yemen'de Suudi Arabistan'ın müdahalesini desteklediğini ve Türkiye'nin askeri operasyona lojistik destek verebileceğini söylemişti.

Basın toplantısında yine İran'ın etkisine değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yemen'de Husilerin yaptıkları sadece mezhepsel bir çatışmadır. Bu adeta Şia- Sünni çatışmaya dönüştü. Biz böyle bir şeye asla olumlu bakmayız. ... İran bölgeyi kendine domine etmenin gayreti içerisinde. Buna müsaade edilebilir mi? İran'ın yaptığı bizi rahatsız etmiştir. İran'ın bunu görmesi lazım. Irak'a bakın. Bir taraftan DEAŞ'la (İslam Devleti- IŞİD) uğraşılıyor diğer bir taraftan İran'ın oraya gönderdiği Devrim Muhafızlarıyla. İran'ın Yemen'den, Suriye'den ve Irak'tan artık oralarda hangi güçleri varsa onları çekmesi lazım. Bu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi lazım."

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da daha önce Yemen'deki gelişmelerle ilgili bir açıklama yapmış, Ankara'nın Suudi Arabistan'ın hava saldırılarınadestek verdiğini belirtmişti.

'100 savaş uçağı, 150 bin asker'

Suudi Arabistan'ın Yemen'de hava saldırılarına başladığını ise bu ülkenin ABD Büyükelçisi Adel El Cubeyr açıklamıştı.

Cubeyr, Suudi Arabistan'ın, Hadi'nin meşru hükümetini korumayı amaçladığını söyledi.

Yemen'in büyük bölümünde kontrolü kaybeden Hadi, Körfez İşbirliği Konseyi'ne (Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman) "askeri müdahale" çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan, hava kuvvetlerinin, İran'ın desteklediği iddia edilen Husilerin Sana'daki komuta merkezini, bazı füze bataryaları ve savaş uçakları ile birlikte imha ettiğini açıkladı.

Yemen Sağlık Bakanlığı saldırılarda bazı sivillerin de öldüğünü açıkladı.

'Tıbbi malzeme tedarik edemiyoruz'

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Yemen'deki çatışmalarda yaralananları Aden kentinde tedavi ettiklerini söyledi.

Bir basın açıklaması yayımlayan örgüt, bu sabah Husilerin Aden'e girdiğini ve çatışmaların alevlendiğini belirtti.

Açıklamada bugün kentte 80 kişinin yaralandığı ve daha fazla yaralı beklendiği ifade edildi.

Çatışmada hastaneleri tarafsız tutmaya çalıştıklarını kaydeden örgüt, her iki taraftan yaralıların da silahlarını bırakarak girmelerine izin verildiğini belirtti.

Örgütün Aden ve başkent Sana'daki havaalanlarının kapalı olması nedeniyle acil tıbbi malzeme tedariki sağlayamadığı kaydedildi.

Başta Suudi Arabistan olmak üzere, Körfez ülkeleri İran'ı Husileri desteklemekle suçluyor, Husilerin Yemen'i tamamen ele geçirmelerinin güvenlikleri için doğrudan stratejik bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor.

Suudi Arabistan hükümetinin danışmanlarından biri, Husilere karşı oluşturulan koalisyonda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Ürdün, Mısır, Fas, Sudan ve Pakistan'ın bulunduğunu; 100 savaş uçağı ile 100 bin askerin harekat için tahsis edildiğini söyledi.

ABD'den lojistik destek

ABD ise koalisyona istihbarat da dahil olmak üzere lojistik destek veriyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Bernadette Meehan ABD güçlerinin Yemen'de doğrudan savaşmadıklarını söyledi.

Son olarak, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'nin destekçileri ise Husilerle yoğun çatışmalar sonrası Aden Havaalanı'nı yeniden ele geçirdiklerini açıkladı.

Husiler Ocak ayında başkent Sana'yı ele geçirmiş, Hadi'yi ev hapsine almış ve beş kişilik bir "Başkanlık Konseyi" oluşturmuşlardı.

Ancak Cumhurbaşkanı Hadi ev hapsinden kaçmayı başararak ülkenin güneyindeki Aden kentine gitmiş ve "Görevimin başındayım" mesajını vermişti.