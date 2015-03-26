T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: İran'ın Yemen, Suriye ve Irak’taki gücü, kuvveti ne varsa çekmesi lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen’e yapılan askeri müdahaleyi değerlendirdi

26 Mart 2015 22:35

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen’de Husilere yönelik yaptığı askeri müdahaleyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yemen'de yaşanan gelişmeler tahammül sınırlarını zorlamaya başlamıştır. İran bölgeyi kendine domine etmenin gayreti içerisindedir. Buna müsaade edilebilir mi?” dedi. İran’ın Irak ve Suriye’deki askeri varlığını da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İran’ın bu bakışının değişmesi lazım. Yemen’den kuvveti gücü neyi varsa çekmesi lazım, Suriye’den, Irak’tan çekmesi lazım. Bu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Vattara’yla düzenlediği ortak basın toplantısında Yemen’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Yemen'de yaşanan gelişmeler tahammül sınırlarını zorlamaya başlamıştır. İran bölgeyi kendine domine etmenin gayreti içerisindedir. Buna müsaade edilebilir mi? Irak’ta bir taraftan DEAŞ’la bir taraftan İran’ın gönderdiği Devrim Muhafızlarıyla uğraşılıyor. Gönderdikleri elemanlar çektirdikleri fotoğraflarla kendilerini ayrıca lanse ediyorlar. Filanca ildeki operasyonu kim yapmış. Çok daha tehlikelisi, önce DEAŞ bir yerden çıkıyor, ondan sonra oraya Şia yerleşiyor. Böyle bir şey olamaz.

Dert orada da yine aynı şekilde gelişiyor. Yine maalesef, bir taraftan İslam diyeceksin, Müslüman diyeceksin, öbür taraftan bunları yapmaya devam edeceksin. Suriye’de de aynı durumdalar. Aynı şeyi yapıyorlar. 300 bin insanın katili olan bir durum var ortada ve bu katile destek veren bir anlayış. Bu savunulabilir mi? Bunu savunmak mümkün mü? Ben Müslüman diyen bir insanın bu katili savunacağına ihtimal vermiyorum. Yaşananlar ortada. Türkiye 2 milyon insana ev sahipliği yapıyor.  Ve bütün bunların sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde. Görevimizi yapmaya devam edeceğiz.

İran’ın bu bakışının değişmesi lazım. Yemen’den kuvveti gücü neyi varsa çekmesi lazım, Suriye’den, Irak’tan çekmesi lazım. Bu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekir.

ETİKETLER

tayyip erdoğancumhurbaşkanıyemeniranıraksuriyeışiddaeşdeaşhaber

İlgili Haberler

Yemen krizinde İran devreye girdi

İran, Husi milislerinin mevzilerini bombalayan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona sert çıktı.

'İran ve terörist gruplar Yemen den çekilmeli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yemen'deki gelişmelere ilişkin "İran ve terörist gruplar Yemen'den çekilmeli" dedi.

Suudi Arabistan'ın vurduğu Yemen'in ülkeden kaçan lideri Riyad'a gitti

Cumhurbaşkanı Hadi'nin, Mısır'ın Şarm şehrinde yarın düzenlenecek olan Arap Birliği yıllık toplantılarına katılacağı ifade edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24