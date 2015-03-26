Erdoğan: İran'ın Yemen, Suriye ve Irak’taki gücü, kuvveti ne varsa çekmesi lazım

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen’de Husilere yönelik yaptığı askeri müdahaleyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yemen'de yaşanan gelişmeler tahammül sınırlarını zorlamaya başlamıştır. İran bölgeyi kendine domine etmenin gayreti içerisindedir. Buna müsaade edilebilir mi?” dedi. İran’ın Irak ve Suriye’deki askeri varlığını da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İran’ın bu bakışının değişmesi lazım. Yemen’den kuvveti gücü neyi varsa çekmesi lazım, Suriye’den, Irak’tan çekmesi lazım. Bu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Vattara’yla düzenlediği ortak basın toplantısında Yemen’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Yemen'de yaşanan gelişmeler tahammül sınırlarını zorlamaya başlamıştır. İran bölgeyi kendine domine etmenin gayreti içerisindedir. Buna müsaade edilebilir mi? Irak’ta bir taraftan DEAŞ’la bir taraftan İran’ın gönderdiği Devrim Muhafızlarıyla uğraşılıyor. Gönderdikleri elemanlar çektirdikleri fotoğraflarla kendilerini ayrıca lanse ediyorlar. Filanca ildeki operasyonu kim yapmış. Çok daha tehlikelisi, önce DEAŞ bir yerden çıkıyor, ondan sonra oraya Şia yerleşiyor. Böyle bir şey olamaz.

Dert orada da yine aynı şekilde gelişiyor. Yine maalesef, bir taraftan İslam diyeceksin, Müslüman diyeceksin, öbür taraftan bunları yapmaya devam edeceksin. Suriye’de de aynı durumdalar. Aynı şeyi yapıyorlar. 300 bin insanın katili olan bir durum var ortada ve bu katile destek veren bir anlayış. Bu savunulabilir mi? Bunu savunmak mümkün mü? Ben Müslüman diyen bir insanın bu katili savunacağına ihtimal vermiyorum. Yaşananlar ortada. Türkiye 2 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Ve bütün bunların sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde. Görevimizi yapmaya devam edeceğiz.

İran’ın bu bakışının değişmesi lazım. Yemen’den kuvveti gücü neyi varsa çekmesi lazım, Suriye’den, Irak’tan çekmesi lazım. Bu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekir.