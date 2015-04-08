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Dünya

Yemen: ABD uluslararası koalisyona silah desteğini artırdı

Washington, Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyona yaptığı silah desteğini artırdığını açıkladı

08 Nisan 2015 09:29

Washington, Yemen'de Husi isyancılara karşı hava saldırıları düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyona yaptığı silah desteğini artırdığını duyurdu.

Açıklamayı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken yaptı.

Blinken "Desteği artırarak Husilere Yemen'i güç kullanarak ele geçiremeyecekleri mesajını veriyoruz" dedi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonla artırdığı bir diğer işbirliği konusu da istihbarat paylaşımı.

Bunun için ortak bir kooardinasyon merkezi kuruldu.

Uluslararası koalisyonun Yemen'deki hava operasyonları 3. haftasında.

Hava saldırılarında Husilerle birlikte, Yemen'in devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'i destekleyen güçler de hedef alıyor.

İsyancılara ait bir televizyon kanalı, Salı günü koalisyon tarafından yapılan hava saldırılarında bir okulun yakınının vurulduğunu ve 3 çocuğun hayatını kaybettiğini iddia etti.

 

İnsani kriz derinleşiyor

 

Uluslararası yardım kuruluşları Yemen'deki insani krizin giderek daha da derinleştiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Hükümet güçleri ile Husi isyancılar arasındaki savaşta son 2 haftada 550'den fazla kişinin öldüğü bildiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre aynı süre içinde 2 binden fazla kişi de yaralandı.

Birlemiş Milletler 100 binden fazla Yemenli'nin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Ülkedeki durumu "felaketten daha da kötü" olarak niteleyen Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü Marie Claire Feghali, Aden kentinin her sokağında çatışma olduğunu, sivillerin bölgede sıkışıp kaldığını belirtti.

Uluslararası Kızılhaç örgütü hafta başında Yemen'in başkenti San'a'ya iki uçakla yardım malzemesi ve sağlık ekipleri sevketmek istemiş ancak plan "lojistik sorunlar" nedeniyle gerçekleşememişti.

Yemen'in yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Husilerin, ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olma talebiyle başlattığı isyan Eylül 2014'ten bu yana sürüyor.

Husilerin Ocak ayında başkent San'a'yı ele geçirmesi üzerine, Devlet Başkanı Hadi istifa ederek, Aden'e kaçmıştı.

Ancak Husi isyancılar ve destekçileri, Mart ayında ülkenin stratejik öneme sahip liman kenti Aden'de de ilerlemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Hadi isyancıların ilerleyişi üzerine, Mart sonunda Suudi Arabistan'a kaçmıştı.

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