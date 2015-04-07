Türkiye ve İran, Yemen'de ortak adım atacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki görüşmede, Yemen'de barış ve istikrarın sağlanması için iki ülke arasında ortak çalışma yapılması konusunda mutabık kalındı.

Çatışmasızlık (bir tür ateşkes) ortamının sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması başlıklarında gerçekleşecek olan mutabakatın, genel çerçevesi ve yöntemlerinin önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi. Eşzamanlı olarak siyasi müzakere sürecinin ise bir an önce başlatılması amaçlanıyor.

Türkiye, görüşmelerde kolaylaştırıcı rol oynayacak



Yemen konusunda varılan mutabakatla ilgili, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle de görüşülecek. Görüşmelerin ardından izlenecek yöntemler konusunda somut adımlar atılacak.

Türkiye'nin varılan noktadaki görevinin müzakere ve istişarelerde kolaylaştırıcı rol oynamak ve siyasi istişarelerde de destek sağlamaya devam emek olacağı öğrenildi.

Erdoğan'ın ziyareti öncesinde gerginlik yaşanmıştı

Erdoğan'ın İran ziyaretinden önce Yemen konusunda yaptığı açıklamalar, iki ülke arasında gerginlik sebebi olmuştu. Erdoğan'ın Yemen'e düzenlenen "Kararlılık Fırtınası" operasyonunun ardından, "İran bölgeyi domine etme çabası içinde. Yemen, Suriye ve Irak'ta ne gücü varsa çekmesi lazım" açıklamasını yapması, gerginliğin başlangıç noktasıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, İranlı birçok devlet görevlisi, ziyaretin iptal edilmesini talep etmiş, ziyarete dair oldukça sert açıklamalarda bulunmuştu.