UNICEF, Yemen'de şimdiye kadar en az 74 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı

Unicef, Yemen'le ilgili derlediği verileri açıkladı. 100 binden fazla insanın güvenlik için evlerini terk ettiğini söyleyen Unicef, iki hafta önce başlayan çatışmalarda en az 74 çocuğun hayatını kaybettiğini, 44'ünün ise yaralandığını açıkladı. Ülkedeki çatışmaların güney Yemen'deki birçok su kaynağını tahrip ettiğinin belirtildiği raporda, bazı bölgelerde ise kanalizasyon sistemlerinde taşma yaşandığı açıklandı.

Kısıtlı malzemeye sahip hastanelerin çok sayıdaki yaralıyı tedavi etmek konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Unicef , biri ambulans şoförü olmak üzere en az 3 sağlık çalışanının da ülkedeki çatışmalarda hayatını kaybettiğini belirtti. Özellikle ülkedeki çocukların zarar gördüğünü söyleyen Unicef'in Yemen Sözcüsü Julien Harneis, Yemen'deki çocukların durumuyla ilgili, "Öldürülüyorlar, sakatlanıyorlar ve evlerini terk etmeye zorlanıyorlar. Sağlıkları tehdit altında ve eğitimleri yarıda kesildi" ifadelerini kullandı.