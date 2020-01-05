“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi. Ailesinin iki gün önce polise kayıp ilanı verdiği Ünli’nin cansız bedeni Samatya Sahili’nde bulundu. Ünli son paylaşımlarında, "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ifadesini kullandı.

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Dün öğle saatlerinde Samatya Sahili’nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın iki gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli’ye ait olduğunu tespit etti.

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Denizde arama yapan polis ekipleri Ünli’nin cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan cenaze olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ünli, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter

Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var

Bir lira kırk kuruşmuş"

Sibel Ünli adına burs

Sibel Ünli'nin ölüm haberinin ardından hukukçu Gönenç Gürkaynak, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 'Sibel Ünli bursu' açtığını açıkladı. Gürkaynak, sosyal medya hesabından "10 öğrenciye, mezun olana kadar ayda 600 TL burs verilecek. Diğer burs programlarıma ilavedir. Herkes ocağından su taşısa, taşıma suyla değirmen döner" diye yazdı.

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler yemek hakları için günlerdir eylem yapıyor

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yaklaşık bir haftadır, yönetimin, günde üç öğün olan indirimli yemek hakkını bir öğüne düşürmesine ve dönem başında yapılan yemekhane zammına karşı mücadele ediyor. Ekonomik kriz koşullarında cüzi miktardaki parayla yaşam mücadelesi verdiklerini ve krizin faturasının öğrenci ve emekçilere kesilmesine karşı olduklarını söyleyen öğrencilere karşı polis cop kullanmış ve rektörlüğe dilekçe vermelerine engel olmuştu.

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