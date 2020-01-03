İstanbul Üniversitesi öğrencileri: 500 lira KYK bursu alıyoruz; indirimli öğünler açlığımızı gideriyordu

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, indirimli olan kahvaltının kaldırılmasına (3.5 lira), indirimli öğünün de teke indirilmesine karşı protestolarına devam ediyor. Üniversite yönetimi tarafından talepleri karşılanmayan öğrenciler, ikinci öğrenim yarı yılı için boykota hazırlanıyor.

İstanbul Üniversitesi yönetimi, öğrencilerin indirimli yemek hakkını 3 öğünden 1 öğüne düşürme kararı aldı. Öğrenciler, eğer ikinci bir öğün yemek isterse, bu yemek için 18,50 TL ödemek zorunda kalacak. Kararın alınmasının ardından öğrencilerin protestoları devam ederken, üniversite yönetiminin karardan geri adım atmaması üzerine ikinci yarıyıl için boykot çağrısı yapıldı.

2 Ocak'ta başlayan eylemler sürüyor. Farklı siyasi görüşteki öğrenci grupları 'Müşteri değil, öğrenciyiz', 'Yemek hakkımız engellenemez' sloganlarıyla İstanbul Beyazıt'taki ana kampüs çevresinde yürüdü.

Peki bir öğrenci için kahvaltının kaldırılması, indirimli öğünün teke indirilmesi ne demek? İkinci öğüne 18,5 lira vermek zorunda kalmaları bütçelerini nasıl etkileyecek?

Öğrenciler T24'e konuştu.

Ayda 500 lira KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) bursu ile geçinmeye çalışan İ.Ü öğrencilerinden Betül Topkaya, "İndirimsiz öğün demek; benim günde bir öğün yemek yemem anlamına geliyor" dedi.

Topkaya, okuldaki çoğu öğrencinin 3 öğüne toplamda 10.5 vermek bile zorlarken bir anda 22 lira vermesinin kolay olamadığını söyledi.

Topkaya, "Zaten küçücük eve çok fazla kira veriyoruz. Ek işlerde çalışmak zorunda kalıyoruz ve bu derslerimizi engelliyor. Yemek yapmaya derslerden zaman kalmıyor. Bir de bunun üzerine yemekhane zammı olunca iyice zorlaştı" dedi.

İ.Ü öğrencisi Süleyman Akın da "Haftanın 5 günü okulda olan bir öğrenci için bu karar fazlasını ifade ediyor" yorumunu yaptı.

Öğrencilerin talepleri, "Zamların geri çekilmesi ve öğün sayısının yeniden 3'e çıkarılması ve işten çıkarılan 40 yemekhane çalışanının işe geri alınması..."

Öğrencilerden Ebru S. ise "Geçinemiyoruz, yemek yemek istiyoruz. Yemeklerden böcek ve kıl çıkıyordu ama ucuz olduğu için tolere gösteriyorduk" ifadelerini kullandı.

"Belli bir enerji almamız gerekiyor ki derslerimize odaklanabilelim" diyen Ebru S."Şuan hem yemek çeşitliliği, hem öğün sayısı hem de ucuz olması elimizden alındı" dedi.



