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İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin yemek zammı protestosuna coplu müdahale

02 Ocak 2020 14:14

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı kampüslerde 2 Ocak’tan itibaren yemekhanelerde kahvaltı verilmeyeceği ve öğrencilerin 3 öğün indirimli yemek hakkının tek öğüne indirilmesine tepki gösteren öğrenciler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis öğrencilere copla müdahale etti.  

Öğrenciler, okulda düzenledikleri forumun ardından yemekhane zammına karşı topladıkları dilekçeleri rektörlüğe teslim etmek üzere yürüyüşe geçti. Beyazıt kampüsündeki merkez binanın kapısının önünde ve okulun içinde uzun sıralar oluşturan öğrencilerden bazılarının okula alınmadığını söyledi. Bunun üzerine kapıların üzerinden atlayarak içeri girmeye çalışan öğrencilere polis müdahale etti; bazı öğrencilere copla müdahalede bulunuldu.  

 

 

 

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