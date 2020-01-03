İstanbul Üniversitesi’ndeki yemekhane eylemleri sürüyor: Müşteri değil öğrenciyiz!

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı kampüslerde 2 Ocak’tan itibaren yemekhanelerde kahvaltı verilmeyeceği ve indirimli yemeklerin artık tek öğünle sınırlandırılacağına tepki gösteren öğrenciler eylemlerini bugün de sürdürüyor. Öğrenciler, 40 yemekhane işçisinin işten çıkarılmasını da tepki gösterirken, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri de eyleme destek için Beyazıt'a geldi.

Okulda açıklama yapan bir öğrenci, dün dilekçe vermeye çalıştıklarını ancak bunun engellendiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bizim dün anayasal hakkımız olan dilekçe verme hakkımız engellendi. Bugün burada, bu dilekçe hakkımızı savunmak için ve yemekhane düzenlemesini geri çekmek için, en temel hakkımız olan beslenme hakkımızı geri almak içni buradayız. Bu düzenleme yalnızca bizi de etkilemiyor. Dün 40 işçi yemekhanedeki emekçiler, işten atıldı. Çoğu işe dönemeyecek belki de. Mücadelemiz onlarla ortaklaştı. Bütün arkadaşlara sesleniyorum ikinci dönem ne yapmalıyız diye düşünmeli, daha kitlesel bir şekilde gücümüzü göstermeliyiz. Ne kadar kişiye ulaşabilirsek, o kadar etkili olur. Dilekçelerimizi tekrar vermeye çalışalım. Resmi yollarla ve bizi ciddiye alacakları her yoldan devam edelim. Müşteri değil öğrenciyiz!"

Öğrenciler, dün okulda bir forum düzenlemiş, forumun ardından uzun kuyruklar oluşturarak rektörlüğe dilekçe vermek için yürüyüşe geçmişti. Okula alınmayan bazı öğrenciler kapılardan atlamaya çalışmış, polis öğrencilere copla müdahale etmişti.