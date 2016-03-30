Yellen’e göre iki risk var: Çin ve petrol

Fed Başkanı Janet Yellen, küresel ekonominin artan riskler getirdiğini belirterek ABD'li merkez bankacıların faiz artırımında "temkinli bir şekilde ilerlemeleri" gerektiğini söyledi. Yellen, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu en önemli risklerin Çin ekonomisinin büyümesi ve petrol fiyatları konularındaki belirsizlikler olduğunu ifade etti.

Yellen, New York Ekonomi Kulübü'ne yaptığı konuşmada, ekonominin işleyişinin, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) hedef faizi için bandın sıfır limitinden uzaklaşılması konusunda güçlü bir durum oluşturmadığını işaret etti.

Yellen, "Komitenin politikayı ayarlama konusunda temkinli bir şekilde ilerlemesinin uygun olduğunu düşünüyorum," dedi ve "Bu temkinli yaklaşım özellikle garanti edilmiştir, zira, federal fon faizinin çok düşük tutulması ile birlikte, FOMC'un ekonomik olumsuzluklara tepki vermek için geleneksel para politikasını kullanma yeteneği asimetriktir" şeklinde konuştu.

ABD Hazine tahvilleri, Yellen'ın konuşması ile birlikte, kazançlarını genişletirken, dolar zayıfladı ve ABD hisse senetleri erken saatlerdeki kayıplarını geri aldı. Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P500) yüzde 0.4'e kadar genişlettiği kaybını geri alarak yüzde 0.2 yükseldi ve New York saati ile 12:22'de 2,041.03 puana geldi.

Fed yetkilileri, bu ayki toplantılarında, gösterge faiz bandını değiştirmeyerek yüzde 0.25 ile yüzde 0.50'de bıraktı, ancak bu yıl için faiz artırım sayısı tahminini, Aralık ayındaki seviyesi olan dörtten ikiye indirdi.

Yellen, faiz ve uzun vadeli menkul kıymet varlıklarının miktarı ve vadesinin artırılması konusundaki sözlü yönlendirmeyi işaret ederek, faizin yeniden sıfır seviyesine gelmesi durumunda, FOMC'nin politikayı gevşetmek için halen kayda değer bir kapasitesinin olacağını sözlerine ekledi.

Yellen, "Bu araçlar, federal fon faizine uygulanmayan bazı risklerin ve maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olabilirken, biz bunları, Büyük Resesyon'dan toparlanmayı güçlendirmek için kullandık ve ihtiyaç duyulursa yeniden kullanacağız" dedi.

Fed yetkililerinin ABD için çeyrek dönem ekonomik tahminleri Mart ayında fazla değişmedi, ancak Yellen 16 Mart'taki basın toplantısında küresel ekonomik ve finansal gelişmelerden kaynaklanan risklerin arttığı yolunda görüşlerinin olduğunu vurgulamıştı.

Yellen konuşmasında iki riskten bahsetti. Yellen'a göre, Çin'deki büyüme yavaşlıyor ve bu ülkenin ihracata dayalı büyümeden iç kaynaklardan gelen büyümeye geçme konusunu nasıl başaracağı konusunda bazı belirsizlikler var. İkinci risk ise emtia fiyatları ve özellikle petrol. Yellen, petrol fiyatlarının daha da düşmesinin küresel ekonomi üzerinde "olumsuz" etkilerinin olacağını ifade etti.

Mart toplantısından bu yana, Fed yetkilileri, iç büyümenin hızının yavaşlıyor olabileceği konusunda daha fazla işaret gördüler. ABD ekonomisinde büyüme dördüncü çeyrekte yüzde 1.4'e yavaşlarken, Atlanta Fed'in GDPNow tahmini, kısmen tüketici harcamaları artış hızındaki yavaşlamadan dolayı, büyümenin ilk çeyreğinde yüzde 0.6'ya düşeceğini işaret ediyor.

Öte yandan, enflasyon ölçümleri kademeli bir artışı gösteriyor. Gıda ve enerji hariç kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (Çekirdek PCE-Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi) Şubat'ta sona eren bir yıllık dönemde yüzde 1.7 arttı ve bu son 3 yılın en hızlı artışını işaret ediyor.

Yellen, enflasyonun zamanla Fed'in yüzde 2 olan hedefine doğru kademeli olarak yükseleceğine güvendiğini, ancak fiyatların izlediği yolun iki yönlü risk içerdiğini belirtti.