Fed Başkanı Yellen'dan kademeli faiz artırımı sinyali

ABD Merkez Bankası Fed'in 8 yıllık aradan sonra faiz artırımına gitmesiyle ilgili açıklama yapan Fed Başkanı Janet Yellen, ekonomide toparlanmanın tam olarak sağlanmasa da önemli bir yol kat ettiğini belirtti. Faiz artırımlarının kademeli olacağını vurgulayan Yellen, "Gelecek kararlarımızda verileri ve görünümleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Federal fon oranları büyük olasılıkla uzun vadede olması beklenen seviyeden biraz daha aşağıda kalacaktır" dedi.

Fed'in ekonominin güçlenmeye devam edeceği konusunda güveninin tam olduğunu dile getiren Janet Yellen, küresel ekonomideki risklerin azaldığına dikkat çekti ve verilerin işgücü piyasasında iyileşmenin süreceğini gösterdiğini söyledi.

"Koşulların daha fazla geliştiğini gördüğümüz için faizleri artırdık"





Enflasyondaki düşüşün geçici etkenlerden kaynaklandığını belirterek "zaman içinde bu etkilerin geçmesini bekliyoruz" diyen Fed Başkanı, ilk faiz artırımını abartmamak gerektiğini, para politikasının genişlemeci olmayı sürdüreceğini belirterek "Ekonomiyi yakından izliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Fed Başkanı, "Faiz artış kararı almanızda ne etkili oldu?" sorusuna "Biz iş gücü piyasasının iyileştiğine ve enflasyonun hedefe gideceğine emin olarak, koşulların daha fazla geliştiğini gördüğümüz için faizleri artırdık" yanıtını verdi.

"Büyüme hayal kırıklığı yaratırsa faiz artışları daha yavaş olur"

Yellen'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

-İlk faiz artışının önemi fazla abartılmamalı

-Eğer büyüme hayal kırıklığı yaratırsa faiz artışları muhtemelen daha yavaş olur

- Fed, önümüzdeki günlerde finansal gelişmeleri izleyecek, gerekirse politika araçlarını ayarlayabilir

-Güçlü büyüme veya hızlı enflasyon faiz artışlarının daha hızlı olmasını uygun hale getirir

"Para politikası genişlemeciliğini sürdürecek"

- Fed fon oranındaki artışın 2018 sonunda uzun vadeli normal seviyeye yaklaşması öngörülüyor

-Faiz artışı sonrası da para politikası genişlemeci kalacak

-Dolar enflasyon üzerinde baskı yapıyor, geçici olabilir

-Hedefin uzağındaki enflasyon enerji fiyatlarındaki sert düşüşü yansıtıyor

-Ekonomik faaliyetler ve işgücü piyasasına yönelik riskler dengelenmiş durumda

-Ülke dışı gelişmeler büyümeye yönelik risk oluşturuyor

-İşgücü piyasasında toparlanma işaretleri var

-Faizlerin normalleşmesi muhtemelen kademeli yoldan olacak

-Faiz artışı istihdam ve gelirde ilerleme sürecini onaylıyor

-Ekonomik toparlanma tamamlanmadı