Davutoğlu, Fed'in faiz artırımı kararını değerlendirdi

ABD Merkez Bankası Fed'in, 8 yılın ardından yeniden faiz artırımı kararı almasını değerlendiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Piyasaların normal olarak kabul ettiği tablo ortaya çıktı" dedi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Başbakan Davutoğlu, faiz artırımına ilişkin olarak "Beklenen bir gelişmeydi. Piyasaların da genel olarak normal karşıladığı bir tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla açıklanan kararda beklentilerin dışında bir gelişme yok ve şimdiye kadarki tepkiler itibariyle de bizim piyasalarımızı olumsuz etkileyen bir tepki de söz konusu değil" diye konuştu.

2008 krizi sonrasında faizi yüzde 0-0,25 aralığına kadar çeken Fed, yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırdı. Faizler 25 baz puan artırıldı. Faiz oranı böylece %0.25 - %0.50'ye yükseltildi. Faiz kararı oy birliğiyle alınırken 2016 ortalama faiz beklentisi de Eylül ayındaki gibi %1.4'te sabit kaldı. Fed'den gelen açıklamada "Mevcut koşullar sadece kademeli faiz artışına müsaade ediyor" dendi.