Beklenen karar geldi, Fed faizleri 0,25 puan artırdı

ABD Merkez Bankası Fed, tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, yaklaşık on yıl sonra beklentilerle paralel olarak faizleri 0,25 puan artırdı. Uzmanlar, Fed'den bugün faiz artırımı kararı gelmemesi durumunda, bankanın güvenirliğinin sarsılacağına işaret ediyordu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, 2008 krizi sonrasında faizi yüzde 0-0,25 aralığına kadar çekenFed, yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırdı. Faizler 25 baz puan artırıldı. Faiz oranı böylece %0.25 - %0.50'ye yükseltildi. Faiz kararı oy birliğiyle alınırken 2016 ortalama faiz beklentisi de Eylül ayındaki gibi %1.4'te sabit kaldı. Fed'den gelen açıklamada "Mevcut koşullar sadece kademeli faiz artışına müsaade ediyor" dendi.

Enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yükselmesi bekleniyor





Washington'daki 2 günlük toplantı sonrasında FOMC'den yapılan açıklamada "Komite, istihdam piyasası koşullarında bu yıl kaydadeğer iyileşme olduğu, enflasyonun da orta vadede % 2'lik hedefe doğru yükseleceği görüşünde" dendi. Fed ABD ekonomisine ilişkin genel olarak olumlu değerlendirmelerde bulunurken büyümenin ılımlı hızda olduğuna dikkat çekti.



Fed'in bu ayki toplantısında faizleri artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Fed Başkanı Janet Yellen, aralık ayı başında yaptığı konuşmada ekim toplantısından bu yana gelen ekonomik verilerin, iş gücü piyasasındaki iyileşmenin süreceğine yönelik beklentilerle uyum gösterdiğini, Aralık'ta faiz artışının canlı bir ihtimal olduğunu belirtmişti. Yellen'ın bu akşam yapacağı açıklamalarda, faiz artırımı ile ilgili bundan sonraki döneme ilişkin ipuçları aranacak.

Faiz kararı öncesi Türkiye'de piyasalar nasıldı?

Fed'in faiz kararı öncesinde gün içinde dalgalı seyreden Türk hisse senetleri piyasası, Fed Başkanı'ndan yumuşak tonda açıklamalar geleceği beklentisinin ağır basmasıyla günü yurtdışına paralel yükselişle tamamladı. Yatay açılış sonrası gün içinde yüzde 1 gerileyen BIST-100 endeksi kapanışa doğru güçlenen alımlarla yüzde 0.94 yükselişle 72,831.78 puanda kapandı. Bu sabah güne 2.9650 civarında başlayan dolar/TL gün boyunca sakin ve hafif aşağı yönlü bir seyir izledi. Dolar günü TL karşısında 2,9558 seviyesinden kapattı.

Bankacılar Fed kararının önümüzdeki dönemde ABD faizlerine ilişkin nasıl bir seyir izleyeceğinin küresel piyasalarda olduğu gibi TL ve TL cinsi piyasalarda da belirleyici olması bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise 11 yılın en düşük düzeylerindeki dalgalı seyrini sürdürdü.Güne 38 doların üzerindeki başlayan petrol fiyatı saat 1647 itibarıyla 37.50 dolar civarında işlem gördü.