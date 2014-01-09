ABD Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Yellen'ın ilk röportajı

ABD Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı Janet Yellen, görevinin kesinleşmesinin ardından ilk röportajını Time dergisine verdi.

Şubat ayında ABD Merkez Bankası Başkanı olacak Janet Yellen, ilk röportajını Time dergisine verdi. Dergi röportajı sayfalarına "16 trilyon dolarlık kadın" başlığıyla taşıdı. 16 trilyon dolarlık ABD ekonomisinin en güçlü yöneticisi olacak olan Yellen, ABD’deki ekonomik toparlanmadan varlık alım programına kadar gündemde Fed’le ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

'Daha iyi büyüme bekliyorum'

Yellen, ABD ekonomisindeki büyümeyle ilgili olarak “Bu yıl büyümenin daha güçlü olacağı kanısındayım. Ben ve Fed’deki birçok meslektaşım büyümeyle ilgili gelecek ilk rakamın yüzde 2 değil yüzde 3 olabileceğini umut ediyor. ABD’de ekonomik iyileşme can sıkıcı seviyede yavaş olsa da insanların yeniden işe dönmeleri konusunda daha iyi bir durumdayız. Enflasyonun da uzun vadedeki hedefimiz olan yüzde 2 seviyesine çıkmasını bekliyorum” dedi.

'Konutta iyileşme olacak'

Fed’in ilk kadın başkanı, konut piyasasıyla ilgili olarak, “Konut sektöründe bu sonbaharda yavaş kaldık ancak yakın zamanda toparlanma ve daha fazla iyileşme bekliyorum” diye konuştu.

'Varlık alımı ekonomik iyileşmeye katkı sağlıyor'

Yellen, Fed’in tartışmalı varlık alım programıyla ilgili olarak, “Bildiğiniz gibi birçok kişi varlık alımlarının sadece zengin insanlara fayda sağladığını düşünüyor. Ancak bu gerçek değil. Bizim politikamız uzun vadede faiz oranlarını düşük seviyede tutmak. Bu da insanların harcamalarını artırıp ekonomik iyileşmenin hızlanmasına katkı sağlıyor” dedi.

(cnbce.com)