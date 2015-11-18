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Yeğeninin yüzüne asit sıkan saldırgana cezaevinde bıçaklı saldırı

34 yaşındaki C. A., akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp'a sevk edildi

18 Kasım 2015 18:17

İstanbul Ataşehir'deki Develi restoranda, 3 yaşındaki yeğeninin üzerine asitli madde attığı gerekçesiyle tutuklanan C.A., akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cihan A'nın cezaevinde saldırıya uğradığı açıklandı.

DHA'dan Arzu Kaya'nın haberine göre, Eylül ayında Ataşehir'deki ünlü bir lokantada 3 yaşındaki çocuğun üzerine oyun alanında asitli madde attığı gerekçesiyle "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan C.A. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

 

Akıl sağlığının yerinde olup olmadığı tespit edilecek

 

Anadolu Cumhuriyet Savcısı Bülent Canoğlu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 34 yaşında yüksek lisans mezunu C.A. akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Savcılık, Adli Tıp Kurumu'ndan soruşturma dosyasına girecek 'Akıl sağlığı yerinde' veya 'Akıl sağlığı yerinde değil' raporunu bekliyor. 

Öte yandan lokantanın güvenlik kameralarının incelemesinin Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü öğrenilirken 3 yaşındaki küçük Y.K.'nın tedavisinin de devam ettiği belirtildi. 

Olaydan 5 gün sonra yakalanıp çıkarıldığı mahkemece 23 Ekim tarihinde tutuklanan C.A.'nın sorgusunda "Son zamanlarda aile bireylerinin Y.K.'ya benim çocuğumdan daha fazla ilgi gösterdiklerini hissettim. Amacım, boya olduğunu düşündüğüm bu maddeyi Y.K'ya sıkıp şaka yollu onu korkutmaktı. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Y.K.'nın her türlü masrafını karşılamaya hazırım. Bu benim değil tüm ailemizin başına gelen bir kazadır. Pişmanım. Zarar verici bir şey olduğunu bilseydim böyle bir şey yapmazdım" dediği öğrenilmişti. 

 

Bıçak ve şişli saldırı

 

Bu arada Cihan A'nın  tutuklandıktan sonra götürüldüğü Maltepe Cezaevi'nde saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Karantina koğuşunda bıçak ve şişli saldırıya uğrayan Cihan A.'nın cezaevi görevlileri tarafından kurtarıldığı ve güvenli bir koğuşa konduğu öğrenildi.

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