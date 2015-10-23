Develi'deki 'asit saldırısı'nın failinden savunma: Amacım onu maskara etmek, küçük düşürmekti!

İstanbul Ataşehir’deki Develi Kebap’ta geçen cumartesi akşamı oyun odasında 3.5 yaşındaki Y.K.’nın üzerine asitli madde atan kişi teyzesinin kocası çıktı. Gözaltına alınan C.A.'nın "Evden içinde boya olduğunu sandığım spreyi aldım. İçinde asit olduğunu bilmiyordum. Amacım yüzüne sıkıp onu maskara etmek, küçük düşürmekti" dediği öne sürüldü.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, polisin tespitlerine olay şöyle gelişti; doktor eşi C.K.’dan bir süre önce boşanan avukat I.G., aralarında C.A.’nın da bulunduğu arkadaş grubuyla restorana geldi. I.G, oğlu Y.K.’yı oyun odasına gönderdi. Saat 20.45’te C.A. masadan kalkarak oyun odasının bulunduğu birinci kata gitti. Oda görevlisi P.A.’nın uyarısıyla galoş giyen C.A., içeride cebinden çıkardığı spreyi Y.K.’nın üzerine püskürttü. Y.K.’nın yanındaki iki çocuk da spreyden etkilendi. C.A., olayın ardından restorandan ayrıldı.

Y.K.’nın yüzünde yanık oluşurken, diğer iki çocuk tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren Y.K.’nın gözünü kaybetme tehlikesi bulunuyor.

C.A.’nın eşkal bilgilerini alan polis, I.G.’nin masasındaki kişilerin ifadesine başvurdu ve C.A.’nın erken ayrıldığını belirledi. Bu ayrıntı, çocuğun eniştesi C.A.’yı bir numaralı şüpheli yaptı. Polis çevredeki iş yerlerindeki kamera görüntülerini topladı. Kayıtlarda görüntüsüne ulaşılan C.A.’yı oda görevlisi P.A. ve çocuklar, içeriğinde sülfürik asit olduğu belirlenen spreyi sıkan kişi olarak teşhis etti.

'Amacım küçük düşürmekti'

Bir yazılım şirketinde pazarlama müdürü olarak çalıştığı öğrenilen C.A.'nın ifadesinde amacının minik Y.K.'ya zarar vermek olmadığını belirterek, “Evimde tadilat vardı. Orada ustaların bıraktığı malzemeler arasında bulduğum bir maddeyi diş macunu tüpünün içine koydum. Ben onun boya olduğunu düşünüyordum. Amacım onu arkadaşlarının arasında küçük duruma düşürmekti. Olay yerine gittiğimde ona doğru tutarak hızla sıktım. Madde hızla çevreye yayıldı. Çocuklar ağlamaya başlayınca oradan kaçıp masaya döndüm. Kimsenin beni gördüğünü düşünmedim" dediği öğrenildi.

Olay sırasında tüpün içinden çıkan madde nedeniyle kendi elinin ve gömleğinin de yandığını anlatan C.A., “Montumu boğazıma kadar çekip yanan gömleğimi gizlemeye çalıştım. Olaydan sonra masaya döndüm. Herkes hastaneye giderken ben gitmedim. Gidip üzerimi değiştirdim" dedi.

Yeni diş macunu almış

Yapılan soruşturmada C.A.'nın olaydan sonra bir markete giderek cebinde boşalttığı diş macunu tüpünün yerine gerçek bir diş macunu aldığı tespit edildi. Şüphelinin bunu polisin cebinde olduğu tespit edilebileceği diş macunu tüpünü sorması halinde göstermek için aldığı belirledi. Diş macunun tüpünün içindeki maddeyi evinde yapılan tadilat sırasında ustaların bıraktığı malzemelerin içinden aldığını anlatan C.A.'nın bu kadar zarar vereceğini düşünmediğini sadece boya sandığını söylediği öğrenildi. Öte yandan yapılan inceleme sonucu minik Y.K.'nın yüzünü ve gözlerini yakan maddenin sülfirik asit olduğu tespit edildi.

Geçmiş olsun ziyaretine gitmiş

Şüphelinin bir markete giderek cebinde boşalttığı diş macunu tüpünün yerine gerçek bir diş macunu almasından yaklaşık bir saat sonra hastaneye minik Y.K.'ya geçmiş olsun ziyaretine gittiği öğrenildi. Şüphelinin sabaha kadar Y.K.'nın bulunduğu, hastanede yakınlarıyla birlikte beklediği belirtildi.

Yaptığından çok pişman olduğunu söyleyen C.A. öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecek.

Adliyeye çıkarıldı

Ataşehir'de ünlü bir lokantada baldızının 3,5 yaşındaki çocuğunun yüzüne kimyasal sıvı sıkarak yaktığı iddia edilen C.A.(33) poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliye çelik yelek giydirildiği dikkat çekti. Öte yandan anne Işıl G.'nin, kardeşinin kocası C.A'dan şikayetçi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili yapılan polis soruşturmasında ise tüyler ürpertici detaylar ortaya çıktı. Polis yaptığı araştırmada C.A.'nın olayı planladığını ve o akşam yemeğini herkese tek tek telefon ederek kendisinin organize ettiğini tespit etti. Olay sırasında oyun alanında bulunan palyoçalar tarafından çocukların yüzlerinin boyandığı, bu sırada yüzüne asit atılınca yüzünün yandığını söyleyerek ağlamaya başlayan Y.K.'ya ailesinin, istemeden de olsa yanlış müdahale ettiği ortaya çıktı. Yanmanın yüzündeki boyadan olduğunu sanan ailenin çocuğun yüzünü suyla yıkadığı, bu sırada suyla tepkimeye giren sülfirik asitin çocuğun yüzünde ve vücudunda derin yaralar açtığı öğrenildi.





Şüpheli C.A'nın, olaydan sonra 2 gün uyumadığı, eşinin polise , "Ben onu çocuğa üzüldüğü için uyuyamadığını sanıyordum. Halbuki böyle bir olayın faili olduğu için uyuyamıyormuş" dediği öğrenildi.