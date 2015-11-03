Asitli saldırının kurbanı küçük çocuk bir gözünü kaybetti

İstanbul Ataşehir'de bulunan lüks bir restoranda eniştesinin asitli saldırısına uğrayan 3 yaşındaki Y.K.'nın bir gözünü tamamen kaybettiği öğrenildi.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren küçük çocuğun diğer gözünün akıbeti ise kök hücre tedavisinin ardından önümüzdeki günlerde belli olacak.

İstanbul’daki Develi Restaurant'ın çocuk oyun alanında oynayan 3 yaşındaki Y.K'nın yüzüne dökülen kimyasal sıvı ile yüzünün büyük bölümü yanmıştı. Olayın ardından küçük çocuğun eniştesi tutuklanmıştı.