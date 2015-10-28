Yeğenin yüzüne asit döken saldırgan bir hafta önce keşif yapmış

Develi Restoran'daki aile yemeğinde yeğeni Y.K.’nın yüzüne asit atan bilgisayar uzmanı Cihan A.'nın bir hafta önce mekanda keşif yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan lüks restorandaki kimyasal saldırıda yaralanan 3 yaşındaki Y.K.’nın annesi, kardeşinin eşi gözaltına alınınca, kendisine yardım için avukat gönderdiği ortaya çıktı.

Habertürk ve Akşam'ın haberlerine göre İstanbul Ataşehir'de yemeğe davet ettiği aile üyeleriyle otururken oyun odasına giderek 3.5 yaşındaki yeğeni Y.K.’ya sülfürik asit döken enişte Cihan A.’nın olaydan bir hafta önce mekanda keşif yaptığı ortaya çıktı.

Restoranta tablet bilgisayarıyla gelen Cihan.A, kablosuz ağa (wi-fi) bağlanarak güvenlik kameralarına müdahale edip edemeyeceğini belirledi. Saldırgan eniştenin asitli saldırıyı gerçekleştireceği sırada kameraları kapatarak arkasında bir delil bırakmamayı planladığı da belirlendi. Polis, kameralara müdahale edip etmediğini araştırmak için Develi Restoran’ın bilgisayar kasaları ve Cihan A.’nın bilgisayarını inceleme altına aldı.

Develi, saldırgan kaçmasın diye öyle demiş

Olayın yaşandığı günün ilerleyen saatlerinde restoran yetkilileri olay akşamı yemekte olan Cihan A.'nın olayı gerçekleştirdiğini öğrendiklerini ancak polisin soruşturmayı tamamlaması ve delil bulması için basına saldırganı açıklamadıkları ortaya çıktı. Restoran yetkileri, marka değerinin düşecek olmasına rağmen kameraların bakımda olduğunu belirterek saldırganın kimliğinin tespit edilemediği algısı oluşturarak Cihan A.’nın kaçmasının önüne geçtiği öne sürüldü.

Cihan A.’nın emniyetteki ifadeleri ise şöyle: Yemeği eşimle organize etmiştik. Son zamanlarda aile bireylerinin Y.’ye benim çocuğumdan daha fazla ilgi gösterdiklerini hissettim. Bu nedenle yemeğe gelirken evin bodrum katında boya kutularının bulunduğu yerden üzerinde boya yazılı diş macunu tüpü şeklinde bir boyayı alıp cebime koydum. Amacım boya olduğunu düşündüğüm bu maddeyi Y.’ye sıkıp şaka yollu korkutmaktı. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Y.’nin her türlü masrafını karşılamaya hazırım. Pişmanım!

İstanbul Ataşehir’deki lüks bir restorandaki saldırıda çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sülfürik asitli saldırının failinin aileden olabileceği, iki gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 3 yaşındaki Y.K.’nın ailesinin aklının ucundan bile geçmemiş. İddiaya göre polis, saldırganın Cihan A. olduğunu tespit etti. Ancak aileye saldırganın kimliği açıklanmadı. Araçman, villasında gözaltına alındı. Her şeyden habersiz olan anne avukat I.G. de Cihan A.'ı savunmaları için iki avukat arkadaşını gönderdi. Emniyete giden avukatlar, Araçman’ın saldırgan olarak gözaltına alındığını öğrenince hemen I.G.’yi aradı ve gerçeği anlattı. I.G. neye uğradığını şaşırırken, avukat çift hemen emniyetten ayrıldı.