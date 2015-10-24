Yeğeninin yüzüne asit döken saldırgan her şeyi önceden planlamış!

İstanbul Ataşehir'de Develi Kebap'ın oyun odasında 3.5 yaşındaki yeğenine diş macunu tüpünün içine koyduğu asiti attığı iddia edilen Cihan Araçman'ın her şeyi önceden planladığı ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Araçman, çocuğu hastanede ziyaret etmiş. Şüpheli 4 gün boyunca günlük hayatına devam etmiş.

Polisin tespitlerine göre; uluslararası bir teknoloji şirketinde pazarlama müdürü olarak çalışan Cihan Araçman, cuma günü kendi ve eşinin ailesini yemeğe davet etti. Ertesi akşam aile Ataşehir’deki Develi Kebap’ta buluştu. Araçman, yemek devam ederken oğlu ile 3.5 yaşındaki yeğeni Y.K.’yı oyun odasına götürdü. Sonra masaya dönen Araçman, 20.45’te “Tuvalete gidiyorum, çocuklara da bakayım” diyerek ayrıldı.

Oyun odasına giden Cihan Araçman’ı görevli P.A., galoş giymesi için uyardı. Araçman, bir şey söylemeden içeri girdi. Cebinden çıkardığı diş macunu tüpündeki sıvıyı yeğeni Y.K.’nın üzerine püskürttü. Y.K.’nın yanında bulunan 2 çocuğa da sıvı sıçradı. Araçman, daha sonra sakin tavırlarla tekrar masaya dönerek sohbete başladı. Bu sırada oyun odasından çığlıklar yükseldi. Oğlunun ağladığını duyan I.G. koşarak oyun odasına gitti.

I.G. çocuğunu kucağına aldığında yüzünde palyaçonun sürdüğü boyalar vardı. Boyaların cildini tahriş ettiğini düşünüp Y.K.’yı lavaboya götürerek yüzünü yıkadı. Suyun yüzüne temas etmesiyle Y.K. çığlık atarak fenalaştı.

Sülfürik asit, suyla tepkimeye girdiğinde ısı ortaya çıktı. Kartal Eğitim ve AraştırmaHastanesi’nde çocuğun sağ ve sol göz korneasında tahribat, baş ve yüzde 2 ve 3’üncü derece yanık, kollarında 2’nci derece yanık tespit edildi. Saldırıdan ayak tabanlarında hafif yanıklarla kurtulan iki çocuğun tedavisi de aynı hastanede ayakta yapıldı.

Asitten delinen gömleğini değiştirdi. Fark edilmesin diye montunun fermuarını yukarıya kadar çekti.

Benzinliğe gitti, diş macunu aldı

Aile üyeleri hastaneye koşarken, restoranı büyük bir soğukkanlılıkla terk eden Araçman, cebindeki diş macunu tüpünü attı. Koşarak yakındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Burada saldırıda kullandığına benzer bir diş macunu aldı. Polise göre Araçman sorulduğunda “Bakın, benim diş macunumun içinde macun var” diyecekti. Eve gidip, asitten yer yer delinen gömleğini değiştirdi.

Olaydan 55 dakika sonra hastanaye gitti. Cihan Araçman’ın otomobili olmasına rağmen yeğeni ve annesini hastaneye götürmemesi polisin dikkatini çekti. Benzin istasyonunun kamera görüntülerinden alınan şüphelinin fotoğrafı oyun odası görevlisi P.A. ve görgü tanığı 2 çocuğa gösterildi. Hepsinin teşhis ettiği Araçman, önceki akşam Çekmeköy’deki evine giderken gözaltına alındı.

Şüpheli polis ifadesinde iddiaya göre şöyle dedi: “Aynı yaşta benim de oğlum var. Ancak ailemde hiçkimse benim oğlumla ilgilenmiyor. Hep Y.K. ile ilgileniyordu. Bu bende kıskançlığa neden oldu. Evimin deposundaki boya kutularından diş macunu tüpüne boya olduğunu düşündüğüm sıvı maddeyi doldurdum. Amacım Y.K.’yı küçük düşürmek, onu itibarsızlaştırmaktı.”

Araçman, Nöbetçi 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği’nde de olayın böyle sonuçlanacağını tahmin etmediğini söyledi ve devam etti: “Sıktığım maddenin boya olduğunu sanıyordum. Boya olmadığını, kötü bir şey olduğunu anlayınca çok korktum. Kimseye böyle bir şeye sebebiyet verdiğimi anlatamazdım.”

Uluslararası bir teknoloji şirketinin Türkiye Pazarlama Müdürü olan Cihan Araçman, bu lüks sitedeki villada oturuyor.

Uluslararası teknoloji şirketlerinden birinin Türkiye’deki temsilciliğinde çalışan Cihan Araçman, 3.5 yaşındaki yeğeninin üzerine asitli madde attıktan sonra günlük hayatına devam etti. İş arkadaşlarının verdiği bilgiye göre 4 gün boyunca ofise gitti. Hatta polis tarafından yakalanmadan önce saat 16.00 sıralarında bir toplantıya katıldı. Arkadaşları Araçman’ın asitli saldırı nedeniyle gözaltına alındığını duyunca büyük bir şok yaşadı.

6 ay önce de mi yaktı?

Mağdur çocuğun annesi I.G. polise verdiği ifadede, 6 ay önce yaşanılan ilginç bir olayı paylaştı: “Kız kardeşim ve ailesiyle Antalya’ya tatile gittik. Bir gün oğlumun kollarında ve başında yanık oluştu. Doktor ‘Oyuncak arabasının pilinin akması sonucu olmuş olabilir’ dedi. Yanma sebebinin kimyasal madde içerikli olduğunu söyledi. Pilleri inceledim, temizdi. Şimdi bakınca tatilde de oğlumu Cihan’ın yakmış olduğunu düşünüyorum.”