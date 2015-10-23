Develi'deki asit saldırısının şüphelisi tutuklandı

İstanbul Ataşehir’deki Develi Kebap’ta geçen cumartesi akşamı oyun odasında 3.5 yaşındaki Y.K.’nın üzerine asitli madde atan C.A., "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen C.A. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 34 yaşında yüksek lisans mezunu olan C.A.'nın Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde 3 yaşındaki Y.K.'nin ailesini 14 yıldır tanıdığını belirterek, "6 yıldır evliyim. Yemeği eşimle organize ettim. Ailecek yemeğe gittik, çocuklar oyun yerine geçti. Birkaç kez çocukların olduğu bölüme gittim. Eşimle beraber oğlumuzun üzerini değiştirdik. Son zamanlarda aile bireylerinin Y.K.'ya benim çocuğumdan daha fazla ilgi gösterdiklerini hissettim. Bu nedenle yemeğe giderken evin bodrum katında boyaların olduğu yerden üzerinde boya yazılı olan diş macunu tüpü şeklindeki bir boyayı alıp cebime koydum. Amacım, boya olduğunu düşündüğüm bu maddeyi Y.K'ya sıkıp şaka yollu onu korkutmaktı" dediği öğrenildi.

"Ağlayıp ağlamadığına bakmadım"

Oyun alanında küçük Y.K.'yi gördüğünü söylediği öğrenilen C.A.'nın ifadesinde, "Benim oğlum ile arasında 2-3 metre mesafe vardı. Yanımda getirdiğim diş macunu şeklindeki boyayı 3 metre mesafeden Y.K.'nın üzerine doğru sıktım. Kahverengi bir boyaydı. Ağlayıp ağlamadığına bakmadım. Hemen yemek yediğimiz yere geçtim. Bir süre sonra bağrış çağırış oldu. Çocukların olduğu yere Y.K'nın annesi gitti. Lavaboya gittiler sonra da annesi 'Alerji yaptı galiba, biz hastaneye gidiyoruz' dedi. Yardım amaçlı montumu almak için kasaya gittim, arabayla ben götürmek istedim. Geldiğimde gitmişlerdi" şeklinde konuştuğu belirtildi.

Daha sonra kendisinin de hastaneye gittiğini söylediği belirttiği kaydedilen C.A.'nın, "Ben o anda Y.K.'ya sıktığım maddenin boya değil kötü bir şey olduğunu anladım ve çok korktum. Korktuğum için cebimdeki malzemeyi E-5'te attım. Kartal'a hastaneye gittim. Durumunun kötü olduğunu gördüm. Kimseye bir şey diyemedim. Herkesi çok seviyordum. Böyle bir şeye sebebiyet verdiğimi anlatamazdım. Aynı gece eşim Y.K'nin elbiselerini bana verip 'Bunlar delildir. Gerekirse restoranla ilgili şikayetçi oluruz' gibisinden cümle kurarak kıyafetleri verdi. Oğlum olay nedeniyle çok korktuğu için hep beraber olmak amacıyla babamların yanına gittik. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Y.K.'nın her türlü masrafını karşılamaya hazırım. Bu benim değil tüm ailemizin başına gelen bir kazadır. Pişmanım. Zarar verici bir şey olduğunu bilseydim böyle bir şey yapmazdım" diye konuştuğu öğrenildi.

C.A'nın olayı gözyaşları içinde anlattığı belirtildi.

Mahkeme hakimi, şüpheli C.A.'nın nitelikli yaralama suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin olması ve olayın vahametini göz önüne alarak "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.