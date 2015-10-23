Üzerine asit dökülen çocuğun daha önce de oyuncağı patlamış!

Develi Restoran'da 3.5 yaşındaki çocuğa asitli saldırıda bulunduğu iddia edilen C.A.'nın olaydan sonra yeni bir diş macunu alırkenki görüntüleri ortaya çıktı. Bu arada saldırıya uğraşan küçük çocuğun daha önce de uzaktan kumandalı oyuncak arabasının patladığı belirtildi.

Ataşehir'deki Develi restoranda geçen Cumartesi günü baldızının 3,5 yaşındaki çocuğunun yüzüne kimyasal sıvı sıkarak yaktığı iddia edilen C.A.(33) poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Küçük çocuğun yüzüne asit sıktığı iddia edilen C.A'nın mikroişlemci üreten dünya ünlü bir firmada üst düzey yönetici olarak çalıştığı ortaya çıkarken, küçük Y.K'nın 3 ay önce evinde oynadığı uzaktan kumandalı arabasının ise patladığı öğrenildi.

C.A'nın bilgisayarlara mikroişlemci üreten bir firmada çalışıyor olması ise akıllara 3 ay önce Y.K'nın oynadığı sırada uzaktan kumandalı oyuncağının elinde patlamasıyla ilgisi olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor.

Odatv'nin haberine göre, Zanlının şubeden çıkarılırken çelik yelek giydirildiği dikkat çekti. Öte yandan anne Işıl G.'nin, kardeşinin kocası C.A'dan şikayetçi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili yapılan polis soruşturmasında ise tüyler ürpertici detaylar ortaya çıktı. Polis yaptığı araştırmada C.A.'nın olayı planladığını ve o akşam yemeğini herkese tek tek telefon ederek kendisinin organize ettiğini tespit etti. Olay sırasında oyun alanında bulunan palyoçalar tarafından çocukların yüzlerinin boyandığı, bu sırada yüzüne asit atılınca yüzünün yandığını söyleyerek ağlamaya başlayan Y.K.'ya ailesinin, istemeden de olsa yanlış müdahale ettiği ortaya çıktı. Yanmanın yüzündeki boyadan olduğunu sanan ailenin çocuğun yüzünü suyla yıkadığı, bu sırada suyla tepkimeye giren sülfirik asitin çocuğun yüzünde ve vücudunda derin yaralar açtığı öğrenildi.

Şüpheli C.A'nın, olaydan sonra 2 gün uyumadığı, eşinin polise , "Ben onu çocuğa üzüldüğü için uyuyamadığını sanryurdum. Halbuki böyle bir olayın faili olduğu için uyuyamıyormuş" dediği öğrenildi.