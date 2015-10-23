T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üzerine asit dökülen çocuğun daha önce de oyuncağı patlamış!

Şüpheli C.A. ailede ilginin 3,5 yaşındaki çocuğun üzerinde olduğu gerekçesiyle üzerine asit dökmüştü

23 Ekim 2015 19:27

Develi Restoran'da 3.5 yaşındaki çocuğa asitli saldırıda bulunduğu iddia edilen C.A.'nın olaydan sonra yeni bir diş macunu alırkenki görüntüleri ortaya çıktı. Bu arada saldırıya uğraşan küçük çocuğun daha önce de uzaktan kumandalı oyuncak arabasının patladığı belirtildi.

Ataşehir'deki Develi restoranda geçen Cumartesi günü baldızının 3,5 yaşındaki çocuğunun yüzüne kimyasal sıvı sıkarak yaktığı iddia edilen C.A.(33) poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Küçük çocuğun yüzüne asit sıktığı iddia edilen C.A'nın mikroişlemci üreten dünya ünlü bir firmada üst düzey yönetici olarak çalıştığı ortaya çıkarken, küçük Y.K'nın 3 ay önce evinde oynadığı uzaktan kumandalı arabasının ise patladığı öğrenildi.

C.A'nın bilgisayarlara mikroişlemci üreten bir firmada çalışıyor olması ise akıllara 3 ay önce Y.K'nın oynadığı sırada uzaktan kumandalı oyuncağının elinde patlamasıyla ilgisi olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor.

Odatv'nin haberine göre, Zanlının şubeden çıkarılırken çelik yelek giydirildiği dikkat çekti. Öte yandan anne Işıl G.'nin, kardeşinin kocası C.A'dan şikayetçi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili yapılan polis soruşturmasında ise tüyler ürpertici detaylar ortaya çıktı. Polis yaptığı araştırmada C.A.'nın olayı planladığını ve o akşam yemeğini herkese tek tek telefon ederek kendisinin organize ettiğini tespit etti. Olay sırasında oyun alanında bulunan palyoçalar tarafından çocukların yüzlerinin boyandığı, bu sırada yüzüne asit atılınca yüzünün yandığını söyleyerek ağlamaya başlayan Y.K.'ya ailesinin, istemeden de olsa yanlış müdahale ettiği ortaya çıktı. Yanmanın yüzündeki boyadan olduğunu sanan ailenin çocuğun yüzünü suyla yıkadığı, bu sırada suyla tepkimeye giren sülfirik asitin çocuğun yüzünde ve vücudunda derin yaralar açtığı öğrenildi.

Şüpheli C.A'nın, olaydan sonra 2 gün uyumadığı, eşinin polise , "Ben onu çocuğa üzüldüğü için uyuyamadığını sanryurdum. Halbuki böyle bir olayın faili olduğu için uyuyamıyormuş" dediği öğrenildi.

 

 

ETİKETLER

develikebapasitsaldırıhaberoyuncak

İlgili Video

Üzerine asit dökülen çocuğun daha önce de oyuncağı patlamış!

İlgili Haberler

Develi'den 'asit saldırısı' açıklaması: Aileyle birlikte şirketimiz de mağdur konumda, şikayetçiyiz!

Restorandaki güvenlik kameraları, olay esnasında çalışmıyordu

Develi: Çocuklara asit döken saldırgan tespit edildi, şaşıracaksınız!

120 kamerasının olay anında çalışmadığı ileri sürülen Develi'nin avukatı konuştu: Kameralar bozuk diyemeyiz

Develi'deki 'asit saldırısı'nın faili, yaralanan çocuğun ailesinin yakını çıktı!

Saldırıyı gerçekleştiren C. A. ve olay esnasında gözcülük yapan bir kişi daha polis tarafından yakalandı

Develi'deki 'asit saldırısı'nın failinden savunma: Amacım onu maskara etmek, küçük düşürmekti!

Asit saldırısını gerçekleştiren kişi, yaralanan çocuğun eniştesi çıkmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24