Asitli saldırının faili, 3,5 yaşındaki yeğenine daha önce de işkence mi yapıyordu?

3.5 yaşındaki yeğenini asit dökerek yaralamaktan tutuklanan Cihan Araçman, “Benim de oğlum var, fakat ailemiz yeğenimle daha çok ilgileniyor. Bu ilgiyi kıskandım” dese de yetkililer olayın ardında başka bir neden var mı araştırıyor. Eniştesinin attığı asitle yaralanan Y.K.’nın avukat annesi I.G. emniyette verdiği ifadede, daha önce de enişte Araçman'ın yazlığında oğlunun bir anda bağırmaya başladığını, başı ve yüzünde kızarıklık olduğunu gördüklerinde doktora gütürdüklerini söyledi. Olayın ardından Araçman'dan evin kamera kayıtlarını istediğini, ancak eniştenin bir bahane ile bunu vermediğini belirtti. Anne I.G.'nin bu ifadesi, enişte Araçman'ın "daha önce de 3,5 yaşındaki yeğenine işkence mi uyguluyordu" sorusunu akıllara getirdi.

: “Oğlum, Cihan’la hiç anlaşamazdı, onu görünce ağlamaya başlardı. Ben de ona, ‘Oğlum enişten sana bir şey mi yapıyor?’ diye sorduğumda ‘Hayır’ derdi.” Yazın Araçman’ın İzmir, Çeşme’deki yazlığına tatile gittiklerini belirten anne, “Telefonla konuşuyordum, oğlum bir anda bağırmaya başladı. Başı ve yüzünde kızarıklık vardı. Doktor kimyasal madde nedeniyle olmuş olabileceğini söyledi. İki oyuncağının pillerine baktım, akmamıştı, temizdi. Bir hafta sonra oğlum iyileşti. İstanbul’a dönünce Cihan’dan evde çekilen görüntüleri istedim ama bana bahane uydurarak vermedi” dedi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, İstanbul Ataşehir'de cumartesi akşamı yemeğe davet ettiği aile üyeleriyle otururken oyun odasına giden, burada 3.5 yaşındaki yeğeni Y.K.’ya sülfürik asit döken enişte Cihan Araçman’ın (34) bu eyleminin altında yatan nedenler polis ve savcılık tarafından araştırılıyor. Araçman çiftinin Çekmeköy’deki villası ise polisin yaptığı araştırmanın ardından kapatıldı.

Görme kaybı olan çocuğa kök hücre tedavisi uygulanacak

Avukat anne I.G. ve boşandığı eşi doktor C.K., yüzünden yanarak yaralanan çocukları Y.K.’nın yanından bir an olsun ayrılmıyor. Kocasının yaptığı bu eylem nedeniyle şokta olan annenin kız kardeşi S.G.A. da yeğenini yalnız bırakmıyor. Ailenin bir yakınının verdiği bilgiye göre Y.K. yarın yeniden ameliyat olacak. Bir gözü ağır hasarlı, diğerinde görme kaybı olan çocuğa kök hücre tedavisi uygulanacak. Ayrıca çocuk yüzündeki yanıklar nedeniyle plastik cerrahlar tarafından da ameliyat edilecek.

"Pişmanım"

Çalıştığı uluslararası şirketten perşembe akşamı çıkıp villasına giderken gözaltına alınan ve önceki akşam tutuklanan Cihan Araçman eylemi sürekli olarak kıskançlık yüzünden yaptığını ve amacının korkutmak olduğunu öne sürdü. Araçman, mahkemedeki ifadesinde şöyle dedi: “14 yıldır aileyi tanırım, 6 yıldır evliyim. İş yoğunluğu nedeniyle 10-15 günde bir ailecek bir araya gelip yemek yeriz. Yemeği eşimle organize etmiştik. Son zamanlarda aile bireylerinin Y.’ye benim çocuğumdan daha fazla ilgi gösterdiklerini hissettim. Bu nedenle yemeğe gelirken evin bodrum katında boya kutularının bulunduğu yerden üzerinde boya yazılı diş macunu tüpü şeklinde bir boyayı alıp cebime koydum. Amacım boya olduğunu düşündüğüm bu maddeyi Y.’ye sıkıp şaka yollu korkutmaktı. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Y.’nin her türlü masrafını karşılamaya hazırım. Pişmanım.”

İşine son verildi

Cihan Araçman, 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Pazarlama ve Medya İletişim Sistemleri bölümlerinden çift anadal yaparak ve fakülte birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl bir reklam şirketinde yönetici olarak iş hayatına atılan Araçman bir yıl sonra başarı bursu ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldı. 2005’ten itibaren dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birinin Türkiye temsilciliğinde pazarlama uzmanı olarak işe başlayan Araçman, 3 yıl sonra pazarlama müdürü olarak terfi etti. Mahkemede ifade veren Araçman, 15 bin TL geliri olduğunu söyledi. Çalıştığı şirketten dün yapılan açıklamaya göre, yaşanan asitli saldırı olayının ardından Araçman’ın işine son verildi.

"Oğlum Cihan'ı görünce ağlardı"

Eniştesinin attığı asitle yaralanan Y.K.’nın avukat annesi I.G. emniyette verdiği ifadede şöyle dedi: “Oğlum, Cihan’la hiç anlaşamazdı, onu görünce ağlamaya başlardı. Ben de ona, ‘Oğlum enişten sana bir şey mi yapıyor?’ diye sorduğumda ‘Hayır’ derdi.” Yazın Araçman’ın İzmir, Çeşme’deki yazlığına tatile gittiklerini belirten anne, “Telefonla konuşuyordum, oğlum bir anda bağırmaya başladı. Başı ve yüzünde kızarıklık vardı. Doktor kimyasal madde nedeniyle olmuş olabileceğini söyledi. İki oyuncağının pillerine baktım, akmamıştı, temizdi. Bir hafta sonra oğlum iyileşti. İstanbul’a dönünce Cihan’dan evde çekilen görüntüleri istedim ama bana bahane uydurarak vermedi” dedi.