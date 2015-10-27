Develi'deki saldırının ardından, AVM'lerin oyun alanları için yeni yönetmelik hazırladığı ortaya çıktı

Develi’nin çocuk oyun alanında yaşanan asitli saldırının ardından, bu alanların güvenliği tartışma konusu oldu. Birçok restoranın çocuk oyun alanlarında güvenlik, hijyen ve eğitmen açığı olduğu gözlenirken, alışveriş merkezleri için düğmeye basıldı. AVM’lerde bulunan çocuk oyun alanları için yeni bir yönetmelik hazırlandığı ortaya çıktı.

AVM’lerin hazırlanan bir yönetmelikle çocuk oyun alanlarıyla ilgili standartlara kavuşturulacağına dikkat çeken Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çocuk oyun alanlarıyla ilgili olarak daha önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Perakende Yasası’nı takiben yeni bir yönetmelik geliyor. Bu yönetmelikte çocuk oyun alanlarında kullanılan oyuncaklardan metrekarelere, güvenlikten hijyene kadar birçok önemli alanda standart getirilmesi hedefleniyor.”

Hürriyet'te yer alan habere göre, çocuk oyun alanlarıyla ilgili olarak planlamaların yapılması gerektiğini ve konuyla ilgili denetim ve standardın getirilmesi gerektiğinin altını çizen Pedagoji Derneği Başkanı Mehmet Teber, şöyle konuştu: “Bugün birçok restoranda çocuk oyun alanları bulunuyor. Aileler bu alanları daha çok hafta sonu sabah kahvaltıda ve akşam yemeklerinde kullanıyor. Ancak bu alanların hiç bir standardı bulunmuyor. Güvenlik kamerası, eğitmen, hijyen ve sağlıklı oyuncaklar yok. Bu konuyla ilgili bir denetim ve yaptırım da söz konusu değil. Bazı restoranlar bize konuyla ilgili danışıyor. Ancak hermarka bu konuda hassasiyet göstermiyor. Zaman zaman çocukların alerji ve bazı yaralanmaların olduğunu gözlemliyoruz. Ancak çocuklar için daha hassas olunmalı.



Birçok restoran maliyetlerini yükselttiği için çocuk oyun alanlarında görevli de çalıştırmıyor. Çocuk sayısının arttığı zamanlarda konuyla hiç ilgisi olmayan garsonlar oyun alanında tutuluyor.”

Dikkatli olmalı

Yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirten Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, “Üye işletmelerimizin arasında çocuk oyun alanı bulunan restoran sayısı çok az. Ancak bazı işletmeler, aileler ve çocuklar için bu tür alanlara yatırım yapıyor. Bu yatırımı yapan işletmelere de yüklenmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Konuyla ilgili herkesin dikkatli ve hassas olması gerekiyor. Dışarıdan birileri elini kolunu sallayıp da çocuk alanına giremez” şeklinde konuştu.

Avrupa ve ABD’de standartlar nasıl?

Konuyla ilgili olarak bazı çalışalar yaptıklarını anlatan Pedagoji Derneği Başkanı Mehmet Teber, şu bilgileri verdi: “Avrupa ve Amerika’da daha çok fast-food restoranlarda bulunan çocuk oyun alanlarında da bir standart bulunmuyor. Ancak buradaki yasalar o kadar ağır ki restoran ve alışveriş merkezleri güvenlik ve hijyen konusunda üst düzey önlemler alıyorlar. Aksi taktirde restoran ve AVM’ler ciddi cezalar ödeyebiliyorlar.”

Develi’de ne oldu?

Ataşehir'deki ünlü Develi restoranda geçen cumartesi günü Cihan Araçman isimli şahıs, çocuk oyun alanında oynayan 3 yaşındaki yeğeninin üzerine asitli madde atarak yaralanmasına sebep olmuştu. Gözaltına alınan Araçman çıkarıldığı mahkemece, “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

Garsonların çocukları sevmesi de yasak

Bazı restoranların kendi içerisinde yayınladığı talimatnamelerde şöyle deniliyor: “Çocuk oyun alanı dışında çalışanların müşterilerin çocuklarını sevmesi veya dokunması kesinlikle yasaktır. Bu konuyla ilgili olarak müşteriden gelen şikâyetler sonrası personelin işine son verilir.”