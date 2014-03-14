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Yazıcıoğlu'nun ölümünü araştırmak için bilirkişi heyeti kuruldu

25 Mart 2009’da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma için bilirkişi heyeti oluşturuldu

14 Mart 2014 19:01

Arzu Yıldız/ Ankara

Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma için beş kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişiler, Yazıcıoğlu’nun içinde bulunduğu helikopterin düşmesine bölgede uçuş yapan üç jetin neden olup olmadığını araştıracak.

Malatya Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nin yürüttüğü, merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında geçen hafta Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara TMK.10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne  talimat göndermişti.

Malatya Cumhuriyet Savcılığı’nın gönderdiği talimatta, Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü tarihte Türk Hava Kuvvetleri’ne ait üç savaş uçağının da bölgede uçuş yaptığı iddialarının araştırılması istenmiş ve savcı da bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda üç gün incelemede bulunmuştu.

BBP ve Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, Ocak ayında helikopterin düştüğü bölgede üç jetin uçuş yaptığını ileri sürmüş ve helikopterin düşmesine bu jetlerin sebep olma ihtimalinin araştırılmasını talep etmişti. Ekici’nin ortaya attığı iddialar üzerine savcılığın Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanı Faruk Cömert’in ifadesinin alındığı ortaya çıkmıştı.

 

Jetlere mercek

 

Tüm bu gelişmelerin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddialara konu olan jetlerin uçuş rotalarının incelenmesi, rotanın dışına çıkılıp çıkılmadığının araştırılması, o tarihte jetlerin uçuşu ile ilgili görevlendirme yazılarının suretlerinin alınması, jetlerin uçuş amacının ve jetlerin uçuş güzergâhının Yazıcıoğlu’nun içerisinde bulunduğu helikopterin ne kadar yakınından geçtiği, söz konusu uçuşların helikopterin uçuşuna zarar verip vermeyeceğinin araştırılması için beş bilirkişinin görevlendirdiği ortaya çıktı. Malatya’nın Ankara’ya gönderdiği talimatta Ankara Talimat Savcısı Mustafa Başer’in bilirkişiler inceleme yaparken eşlik etmesi, incelemeye dair tutanak hazırlanması gibi işlemleri yürütmesi istendiği belirtildi.

 

Rapor için bir buçuk ay süre

 

Bilirkişi heyeti Hava Kuvvetleri’nden emekli iki subay, bir TÜBİTAK uzmanı, Hava Meydanları’ndan bir kişi ve bir pilottan oluşuyor. Heyetin jetlerle ilgili tüm uçuş koordinasyonlarını incelediği, Hava Kuvvetleri’nden o döneme ait tüm uçuş emir ve pilot isimleri ile görevlendirme yazılarının alındığı aktarıldı. Bilirkişilerin jetlerle ilgili raporu tamamlamak için savcılıktan bir buçuk ay süre istediği ve hazırlanılan raporun doğrudan soruşturmayı yürüten savcılığa teslim edileceği aktarıldı.

 

Rapor yeni savcıya teslim edilecek

 

Terörle Mücadele Kanunu ile yetkili savcılıkların ve mahkemelerin kapatılmasıyla Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmayı da yeni görevlendirilecek savcı yürütecek. Bilirkişiler hazırladıkları raporu soruşturmayı yürütmek ile görevlendirilecek yeni savcıya teslim edecekler. Raporun talep edildiği takdirde Yazıcıoğlu’nun ailesi ve BBP’ye de verileceği belirtildi.

 

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