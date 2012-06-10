Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişide yüksek oranlı karbonmonoksit bulundu

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin otopsi incelemesinde yüksek oranlı karbonmonoksite rastlandı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın araştırdığı Muhsin Yazıcıoğlu kazasında bilirkişi, birçok asker ve sivil hakkında açılan davalara ve kazaya ışık tutacak önemli bir sonuca ulaştı.

Olcay Aydilek'in Habertürk'teki haberine göre; bilirkişi 25 Mart 2009’daki kazada helikopterin kabin ısıtmasında kullanılan egzoz borusundaki bir çatlaktan “ortama” sızan karbonmonoksitin pilot ile yolcularda denge - görüş kaybına yol açmış olabileceğini bildirdi.

Raporunda karbonmonoksitin pilotta, denge ve görüş kaybının yanı sıra baygınlığa da neden olabileceğine işaret eden bilirkişi, pilotta ortaya çıkan fiziki sorunlar ile ağır ve sert kış koşullarının kazayla sonuçlanan süreci tetiklemiş olabileceğine dikkat çekti. Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenlerden ilk anda alınan kan örneklerinde de yüksek oranlı karbonmonoksite rastlanmış. Bunun yüksek irtifadan kaynaklanmış olabileceği ileri sürülmüştü.

Yazıcıoğlu kazası soruşturması kapsamında çok sayıda asker ve sivil tutuklanmıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırımekibinde yer alan Mehmet Sevdim, Kerem Mumcuoğlu ve Feridun Seren 7 ay tutuklu kalmış ve kısa süre önce tahliye edilmişti.



Üç subay tutuklu



Soruşturma kapsamında 3 muvazzaf subay ise halen Malatya Merkez Komutanlığı’ndaki Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir süre önce gerçekleştirdiği Almanya gezisinde DDK’nın kazaya ilişkin araştırmasına dikkat çekerek, “büyük açıkları ortaya koyduğunu” vurgulamıştı.

Gül, düşen helikopterde GPS cihazının söküldüğüne işaret ederek, “Düşünebiliyormusunuz, Meclis’te bu mesele kapanmıştı. Ama düşen helikopterin beyni, yani her şeyi kaydeden o hafıza yok şimdi ortada. Keçiler gelip söküp götürmedi onu” demişti.