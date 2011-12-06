Muhsin Yazıcıoğlu'nun son fotoğrafları

T24

İşte İHA'dan yapılan o açıklama...



BBP lideriMuhsin Yazıcıoğluve beş arkadaşının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili yeni bulgular ortaya çıkmaya devam ediyor.Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.Kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in, helikopterin düştüğü gün olan 25 Mart 2009'da çektiği fotoğraflarda Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'taki son mitinginden görüntüler yer alıyor.Fotoğraflarda Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikoptere bindikten sonraki görüntüleri de bulunuyor.Saat 14.35'te çekildiği belirtilen fotoğraflarda Yazıcıoğlu'nun helikoptere bindikten sonra emniyet kemerini takması da görünüyor.Fotoğraflar arasında İsmail Güneş'in helikopter içinde çekilen kendisine ait fotoğraflar da var.Kaza soruşturmasın deliller arasında yer alan fotoğraflardan kazanın yaşandığı günkü hava şartları ile uçuş yüksekliğinin tespit edildiği belirtiliyor.BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken düşen helikopterde bulunan merhum muhabirimiz İsmail Güneş'in acı olayın yaşandığı gün İHA'ya zimmetli fotoğraf makinesi ile çekmiş olduğu fotoğraflar Cihan Haber Ajansı tarafından 'Özel Haber' olarak servis edildi.İsmail'in cesedine ulaşıldığı gün yetkililerce el konulan kamera ve fotoğraf makinesi uzunca süre ajansımıza iade edilmedi. İade edildiğinde ise içerisindeki görüntüler ve fotoğraflar silinmiş hafıza kartları da alınmış bir vaziyetteydi. Cihan Haber Ajansı'nın bugün 'özel' olarak servis ettiği fotoğraflar İHA muhabiri İsmail Güneş tarafından ve İHA'ya ait fotoğraf makinesi ile İHA için çekilmiş fotoğraflar.Son nefesini verene kadar bir gazeteci olarak görevini yapan İsmail Güneş, tüm Türkiye'nin ve İHA ailesinin her zaman hatırlayacağı son işinde canı pahasına haber yapmaya devam etmişti.İHA yetkilileri, "Haberci olarak rekabetin iş geliştirmek adına gerektiğini düşünüyoruz, doğru, etik, özel ve atlatma haberlere önem veriyoruz fakat söz konusu haberin ve fotoğraflarının yayınlanmasının, meslek ahlakına ve bu çok özel durumun hassasiyetine uygun olmadığını, rekabetle ve habercilikle açıklanamayacağına inanıyoruz" dedi.