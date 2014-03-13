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Bülent Arınç'a Bilecik'te, 'Muhsin Yazıcıoğlu' protestosu

Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, dün Bilecik'te yaptığı temasları sırasında beklemediği bir protestoyla karşılaştı

13 Mart 2014 15:55

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bilecik kent merkezinde Alperen Ocakları'na üye bir grup genç tarafından protesto edildi. Gençler Arınç'a, "5 yıl oldu halen Yazıcıoğlu'nun katillerini bulamadınız" diye bağırdı.

Cafer Elmas'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, dün Bilecik'te yaptığı temasları sırasında beklemediği bir protestoya uğradı. Osmaneli ilçesinden sonra Bilecik kent merkezine gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, partililere hitaben konuşma yaptıktan sonra otomobiline doğru giderken karşı kaldırımda duran Alperen Ocakları'na üye bir grup genç tarafından protesto edildi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerinin bulunmasını isteyen grup Arınç'a doğru, “Söz verdiniz, 5 yıl oldu halen Yazıcıoğlu'nun katillerini bulamadınız” diye bağırdı. Gruptakiler, “Muhsin Yazıcıoğlu'nun askerleriyiz” ve “Namus borcunu öde, Muhsin Başkanın katillerini bul” sloganı attı. Polisler gruptakileri uzaklaştırdı.

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