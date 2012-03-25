Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 3. yılında anıldı



Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 3. yılında Üsküdar'da anıldı.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programı, Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Anma programında konuşan Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu,iyi bir eş, iyi bir baba ve iyi bir dost olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun her zaman davası için var olduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu, eşinin ölümüne kadar kendisine her türlü eziyet yapılmasına rağmen hiç karşılık vermediğini anlatarak, eşinin davası süresince hiçbir arkadaşını yalnız bırakmadığını, vatanı ve milleti için sürekli çalıştığını, davası uğruna her şeyi yaptığını kaydetti.

Gülefer Yazıcıoğlu, anma programını düzenleyen Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'ya da teşekkür etti.

Kara da, Yazıcıoğlu'nun ülkesine ve milletine büyük hizmetleri olan nadir devlet adamlarından biri olduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu'nun hizmet siyasetinin kurumsallaşmasında büyük emeği ve mücadelesi olan gerçek bir hizmet insanı olduğunu dile getiren Kara, ''Merhumun ölümünün perde arkasının araştırılması, anlaşılması ve anlatılması çok önemlidir. İnanıyorum ki bu konuda her şey yapılacak, pek çok soru işaretiyle birlikte zihnimizi kurcalayan, kalbimizi acıtan o elim kazanın sebebi aydınlatılacak, her şey açıklığa kavuşacaktır'' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mustafa Kara, Gülefer Yazıcıoğlu'na bir plaket takdim etti.

Programda, daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun 55 yıllık hayat hikayesini anlatan belgesel gösterimi de yapıldı.

Belgeselde, Yazıcıoğlu'nun 28 yıl önce Mamak Cezaevi'nde yazdığı ''Üşüyorum'' şiirini kendi sesiyle okuduğu bölüm sırasında salondakiler duygusal anlar yaşadı.