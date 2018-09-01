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Yavuz Bingöl: CHP'nin solu, benim sağıma denk geliyor

"Partiyi yönetemeyenler, ülkeyi nasıl yönetecekler hiç anlamış değilim zaten"

01 Eylül 2018 12:05

Türkücü Yavuz Bingöl, Yeni Türkü solisti Derya Köroğlu’nun CHP’ye yönelik eleştirilerine destek verdi. Bingöl, "CHP’nin solu, benim sağıma denk geliyor” ifadesini kullandı.

Geçen günlerde Sabah gazetesine konuşan Köroğlu, "CHP'ye sitemimiz çok büyük. CHP artık Atatürk'ün partisi değil” dedi. 

Sabah’tan İlker Gezici’ye konuşan Yavuz Bingöl de Köroğlu’nun bu sözlerine “Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış” diyerek destek verirken şu ifadeleri kullandı:

"Ne kadar güzel söylemiş Derya Köroğlu. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış. Daha ne kadar değerlerini kaybedecekler farkında değiller. Partiyi yönetemeyenler, ülkeyi nasıl yönetecekler hiç anlamış değilim zaten.

10 seçimden yenilgiyle çıktılar. Asıl sorun şu: CHP'nin solu, benim sağıma denk geliyor."

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