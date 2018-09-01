Yavuz Bingöl: CHP'nin solu, benim sağıma denk geliyor

Yavuz Bingöl: Bana gösterilen tepki ne kadar büyükse beni böyle sunmaya devam eden BASIN'a karşı duyduğum öfke de doğru orantılı olarak artıyor

“Sol ve solculuğun bu yaşıma kadar bana yaşam enerjisi verdiğini ve fakat kısır bir helezon içinde kalarak zamana yetişemediğini rahatlıkla söyleyebilen birisiyim”