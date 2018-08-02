Yavuz Bingöl: Bana gösterilen tepki ne kadar büyükse beni böyle sunmaya devam eden BASIN'a karşı duyduğum öfke de doğru orantılı olarak artıyor

Şarkıcı Yavuz Bingöl, cumartesi günü Posta gazetesine verdiği röportajın ardından kendisiyle ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a cevap verdi. Bingöl, Ahmet Hakan’ın köşesinde yayınlanan cevabında, kendisine gösterilen ‘yoğun ve aşırı tepkinin müsebbiplerinin basın olduğunu’ savundu

Bingöl, “Bana gösterilen tepki ne kadar büyükse (kendimi doğru ifade edememem nedeniyle) beni böyle sunmaya devam eden BASIN’a karşı duyduğum öfkenin doğru orantılı olarak arttığını anlamanız için gücünü köşesinden ve basından değil kendi aklından, entelektüel biriminden, ahlakından, vicdanından ve kalbinden alan bir İNSAN olmanız gerekecek” dedi.

“Sol ve solculuğun bu yaşıma kadar bana yaşam enerjisi verdiğini ve fakat..."

Posta gazetesine verdiği röportajda “Solcuların hepsi hasta; hastalıklı bölgenin oradan alınması gerekiyor” diyen Bingöl, Ahmet Hakan’ın “Yavuz Bingöl’le ilgili vardığım 7 kanaat” başlıklı yazısına gönderdiği cevapta, “Sol ve solculuğun bu yaşıma kadar bana yaşam enerjisi verdiğini ve fakat kısır bir helezon içinde kalarak zamana yetişemediğini rahatlıkla söyleyebilen birisiyim” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (2 Ağustos) nüshasında yayımlanan köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

“YAVUZ Bingöl’le ilgili vardığım 7 kanaat” başlıklı bir yazı yazmıştım.

İşte o yazıya karşı bir cevap yazmış Yavuz Bingöl.

Tek taraflı atıp tutmak yoktur benim defterimde.

O yüzden Yavuz Bingöl’ün bana gönderdiği cevabı noktasına virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:

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Basın ahlakını koruyan gerçek gazetecileri tenzih ederek bunlar da benim basınla ilgili vardığım kanaatler:

- KANAAT 1: Şahsıma gösterilen “yoğun ve aşırı” tepkinin müsebbip(ler)inin, zamanın içinde ve huzurunda BASIN olduğunu ve bunun benim yaşam enerjimi öldürdüğüne inanmanız için.

- KANAAT 2: Sosyal medyadaki “öfke dolu mesajları” yazanların beni hiç tanımadan, sadece BASIN marifetiyle haberdar olup yorumlar yaptıklarını anlamamız ve “haz” diye tarif ettiğiniz hastalıklı duyguyu iyi bildiğinizi tahmin ettiğim için.

- KANAAT 3: Kalıbınızı yine yanlış yere basmışsınız, kaldırın ayağınızı. Bana gösterilen tepki ne kadar büyükse (kendimi doğru ifade edememem nedeniyle) beni böyle sunmaya devam eden BASIN’a karşı duyduğum öfkenin doğru orantılı olarak arttığını anlamanız için.

- KANAAT 4: Ofisinde ve stüdyosunda 7 / 24 yaşayan üreten bir müzik insanının hayatının oldukça uzağında ama korunaklı BASIN mekanizmasının içinden yazdığınız bu kolay kanaatlerin içinin bomboş olduğunu görebilmeniz için.

- KANAAT 5: Sırf köşenizle / köşenize dikkat çekmek için bu tedavülden kalkmış dili kurabilme cüretinizi sadece BASIN içinde olmaktan aldığını fark edebilmeniz için.

- KANAAT 6: Sol ve solculuğun bu yaşıma kadar bana yaşam enerjisi verdiğini ve fakat kısır bir helezon içinde kalarak zamana yetişemediğini rahatlıkla söyleyebilen birisiyim. Bir gün sizin de BASIN gücünün dışında bir zeminde aynı içtenlikle özeleştirel bir varoluş, bir duruş göstermeniz gerekeceğine inanmanız için.

- KANAAT 7: Beni bu yaşıma kadar bir bütün olarak var eden dinamiklerin BASIN değil, sol, solcular, türküler, sanat ve aşk olduğunu anlayabilmeniz için; gücünü köşesinden ve basından değil kendi aklından, entelektüel biriminden, ahlakından, vicdanından ve kalbinden alan bir İNSAN olmanız gerekecek. Hepimizin görebilmesi dileğiyle... YAVUZ BİNGÖL

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“Cevap hakkı” diye bir şey var ve ben o hakka sonsuz saygılıyım.

Yavuz Bingöl, bugün işte bu haktan yararlandı.

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Yavuz Bingöl’e göre...

Bütün suç basındaymış!

Yüreği sol diye, solculuk diye, sanat diye, aşk diye atan Yavuz Bingöl adlı sanatçımızı, bu duruma BASIN düşürmüş.

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Yavuz Bingöl’ün yazdıklarında itiraz edilecek, hayretle karşılanacak, “ne alakası var yahu” diye tepki gösterilecek, “Allah Allah” denilecek, “Ya sabır” çekilecek o kadar çok şey var ki!

Ama ben hiçbirine girmemeyi tercih ediyorum.

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Çünkü cevap hakkına gösterdiğim sonsuz saygıya dayanarak önüme yeni bir Yavuz Bingöl açıklamasının gelmesini ve bu köşenin onunla dolmasını kaldıramam.

Hafazanallah! Hafazanallah!

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Bütün kamuoyu önünde antlar içerek, kasemler ederek haykırıyorum:

“Ben artık uzaylı bir türkücüyüm” diye röportaj verse bile...

Yazmam bir daha Yavuz Bingöl yazısı!