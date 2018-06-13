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Kültür-Sanat

Ayhan Sicimoğlu'ndan Yavuz Bingöl'e tepki

Bingöl, "Yurt dışına gidin, orada yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz" demişti

13 Haziran 2018 14:48

Türk müzisyen, gezgin, radyocu, TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, türkücü Yavuz Bingöl'ün adını anmadan, "Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz" sözlerine göndermede bulundu. 

Sicimoğlu, Tuhaf Dergi'den Nurhak Kaya'ya verdiği röportajında, "Geçen gün müzisyen bir arkadaşımız yere tükürmenin özgürlük olduğunu söylemiş. Ben tükürenlerden rahatsız oluyorum, o ise Avrupa’ya gittiğinde yere tükürememekten şikâyetçi. Yere tüküren birini görürsem de, 'Kardeşim tükürmek delikanlılığa yakışmaz,' demekten asla kaçınmam" ifadesini kullandı.

Türkücü Yavuz Bingöl, Sabah'a verdiği röportajında, "Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz" sözlerini sarf etmiş ve pek çok kişi tarafından eleştirilmişti. Bingöl, bunun üzerine gazetecilere tepki göstermiş, gazetecinin ya da editörün konuştukları konu üzerinden başka bir başlığı tercih etmesi durumunda 'söylediklerinin kaynayıp gideceğini' ifade etmişti.

Söyleşinin tamamı Tuhaf Dergi'nin haziran sayısında.

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