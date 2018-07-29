Ahmet Hakan'dan Yavuz Bingöl'e: Tepki ne kadar büyükse, Erdoğan'ın onu o kadar çok seveceğini düşünüyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, cumartesi günü yayımlanan söyleşisi sosyal medyada gündem olan şarkıcı Yavuz Bingöl'ün açıklamalarını yorumladı. Bingöl'ün eleştirileri okurken 'keyif aldığı'nı savunan Hakan, "Kendisine gösterilen tepki ne kadar büyükse... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından o kadar çok sevileceğini düşündüğüne kalıbımı basarım" dedi.

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Hürriyet gazetesinin bugünkü (29 Temmuz) nüshasında, son röportajını okuduktan sonra Yavuz Bingöl’le ilgili yedi kanaate vardığını söyleyen Hakan, bunları şöyle sıraladı:

- KANAAT BİR: Kendisine gösterilen yoğun ve aşırı tepkinin, kendisine yaşam enerjisi verdiğine kesin olarak inanmaya başlamış durumdayım.

- KANAAT İKİ: Sosyal medyadaki öfke dolu mesajları, belirli bir haz duygusuyla okuduğuna bahse girebilirim.

- KANAAT ÜÇ: Kendisine gösterilen tepki ne kadar büyükse... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından o kadar çok sevileceğini düşündüğüne kalıbımı basarım.

- KANAAT DÖRT: Nedense artık sanatıyla gündeme gelemeyeceğine karar vermiş gibi bir hali var.

- KANAAT BEŞ: Sırf dikkat çekmek için “Ben manav Mehmet Efendi değilim, ben bilinçli seçmenim” falan diyerek Aysun Kayacı olmayı bile göze alabilecek durumda.

- KANAAT ALTI: Solun ve solcuların damarına bastıkça yaşam enerjisi elde ediyor gibi bir imaj çiziyor.

- KANAAT YEDİ: Soldan ve solculardan söz ederken acayip keyiflenirken... Türkülerden, sanatından ve aşktan söz ederken sıkılıyormuş gibi bir edası var.