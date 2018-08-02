HDP'li Atay'dan Yavuz Bingöl'e: Türkiye'de sol hasta olduğu için mi bir günde sağcı oldu?

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, “Solcuların hepsi hasta; hastalıklı bölgenin oradan alınması gerekiyor” diyen şarkıcı Yavuz Bingöl’e tepki gösterdi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Atay, "Yavuz Bingöl'e şunu sormak lazım; Türkiye'de sol hasta olduğu için mi bir günde sağcı oldu” diye sordu. Atay, şöyle devam etti:

“Çünkü hazır posta, ben de buradan yürüyemiyorum artık, ben sabah kalktım artık sağcı oldum, Erdoğancının feriştahıyım diye de bir açıklama yapayım, ne kadar sevdiğimi dünya alem görsün. He evet Berkin'i yuhalattığı için tepki göstermiştim ama önemli değil, bu kadar radikal bir çıkışı yutarım. Yani bu mudur siyasete bakış açısı."

"Yavuz Bingöl çok enteresan bir profil" diyen Atay, 'hayatını sol değerler üzerinden geçirdiğini iddia ettiğini' belirttiği Bingöl'le ilgili, "Müziğini icra edebilmesini sol derneklerin, sol partilerin, sol hareketlerin açtığı imkanlarla yürüten bunun üzerinden ciddi para da kazanan birinin bir sabah kalkıp 'ben Erdoğancının feriştahıyım' demesi absürd" yorumunda bulundu.

"Ali İsmail Korkmaz'ın yaşadıklarını okusun tekrar, linç nedir öğrensin"

Atay, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Beni bu kadar linç etmeye değer miydi diyor ya. Linç edilmedi. Bir zamanlar uğruna tweet attığı Ali İsmail Korkmaz'ın yaşadıklarını okusun tekrar, linç nedir oradan öğrensin. Şu süreçte benim üzerimde baskı kurmasınlar diye bu kadar her şeyden vazgeçmeye, hiçleşmeye değer miydi diye kendisine sormalı."