Derya Köroğlu'ndan Sabah gazetesi açıklaması: Tarafsız söyleşi sözüne kandım

Yeni Türkü grubunun solisti ünlü sanatçı Derya Köroğlu, bugün Sabah gazetesinde yayımlanan söyleşisi sonrasında açıklama yaptı. Köroğlu, gazetenin kendisini birçok kez aradığını, en son olarak 'tarafsız söyleşi' sözüne kandığını söylerken "Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın" ifadesini kullandı.

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Derya Köroğlu tarafından Instagram üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın. Benim cephemde ve duruşumda hiç bir değişiklik yok. Malum basınla muhatap olmamın nedeni, son yaptığım "İki Iyi Çocuk" film muzikleri bahanesiyle Antakya'daki film galasına gelip benle konuşmalarıdır.

Gala öncesinde beni üst üste aramalarına rağmen kabul etmemiştim roportaji ancak film hatırına tarafsız bir söyleşi sözüne kandım maalesef.

40 yıldır tüm samimiyetimizle müzik yapmış, her konserde duruşumuzu ve gelecek umutlarımızı seyircimizle paylaşmış insanlar olarak, böyle oyunların bizi yolumuzdan saptırmayacağını bilin lütfen."

Sabah yazarı Dilek Güngör de Köroğlu’nun bu açıklamasına tepki gösterdi. Güngör, Twitter hesabından "Sanki röportajda başına silah dayattırıldı. Beslendiği mahalleye sövüyor, oradan fırçayı yiyince 'cımbızlandı' diyor. Edep ya hu!”diye yazdı.