Yavru şempanze ameliyat boyunca annesinin yanından ayrılmadı

Danimarka’nın Aalborg kentindeki hayvanat bahçesinde yavru bir şempanze, annesinin dişine yapılan cerrahi müdahale sırasında annesinin yanından bir saniye bile ayrılmadı.

40 yaşında olan ve adı Jutta olan bir şempanzenin iki dişini kırması sonucu hayvanat bahçesi veterinerleri Jutta’ya operasyon yapmaya karar verdi. Fakat Jutta’nın kızı My’ın, annesinden ayrılmayı reddetmesi sonrası veterinerler operasyon sırasında yavru şempanzenin de annesinin yanında bulunmasına izin verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan veteriner Trine Hammer Jensen, operasyon öncesi gergin olan bebek şempanzenin Jutta’ya anestezi verildiğinde annesini koruduğunu ifade ederek, “Operasyona karar verdiğimizde My annesinin yanında bulunuyordu ve bizde bu şekilde ameliyatı gerçekleştirebileceğimize karar verdik” dedi. Ameliyatın başarılı geçtiğini de belirten Jensen, bebek ve anne şempanzenin durumlarının iyi olduğunu ifade etti.