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Yaşam

Dişi şempanzeler yalnızca hemcinslerine öfkeli davranıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, dişi şempanzeler partnerlerinin cinsiyetine göre tavır değiştirirken, erkek şempanzeler partnerin cinsiyetinden etkilenmiyor

05 Mart 2013 12:09

Britanya’da yapılan bir çalışmaya göre, dişi şempanzeler hemcinsleriyle iletişim kurarken negatif mimikler kullanıyor ve daha agresif davranıyor. Pişmanlık ve özür anlamına gelen ifadeleri ise kendi türlerine karşı pek sık kullanmıyorlar.

ABD’nin Minnesota Üniversitesi’nden bilim insanlarının Chester Hayvanat Bahçesi’ndeki incelemeleri dişilerin erkek şempanzelerle konuşurken çok daha pozitif ve kabullenici bir tavır takındıklarını ortaya koydu.

Taraf gazetesinin American Journal of Primatology dergisine dayandırdığı çalışmada imzası bulunan Minnesota Üniversitesi’nden Nicole Scott, “Dişi şempanzeler, erkeklere adeta yağ çekiyor” dedi. Çalışmanın diğer ilginç sonucu ise, dişilerin partnerlerinin cinsiyetine göre tavır değiştirmesine karşılık, erkek şempanzelerin, partnerin cinsiyetinden etkilenmemesi.

Chester Hayvanat Bahçesi’ndeki dişi ve erkek şempanzelerin davranışlarını kamerayla kaydeden Scott, baş, kol ve bacakların, vücut duruşlarının kasıtlı olarak yaptığı hareketleri incelemiş. Scott, sonuçların dişilerin erkeklere oranla karşılarındakinin cinsiyeti konusunda daha hassas olduğunu ortaya koyduğunu söylüyor.

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