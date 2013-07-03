Her 13 kişiden 1'i şempanze ayaklarına sahip

Boston Üniversitesi araştırmacıları Jermey DeSilva ve Simone Gill, bazı insanların yürümeye elverişli olan düz ayak yapısı yerine ‘daha esnek ve bükülebilir’ ayaklara sahip olduğunu tespit etti. Böylece, bazılarının ağaçlara nasıl çabucak tırmanabildiği de anlaşılmış oldu.

İki araştırmacı, Boston Bilim Müzesi’nde yaptıkları deneyde, 400 yetişkinden müze içinde çıplak ayakla yürümelerini istedi. Kameraya çekilen görüntüler incelendiğinde, deneklerin yüzde 8’inin ayaklarının orta kısmında esnekliğe sahip olduğu belirlendi.

‘American Journal of Physical Anthropology’ dergisine yayımlanan ve ntvmsnbc'de haberleştirilen araştırmada, bu özelliğin ağaçlarda yaşayan şempanzelere benzediği ifade edildi.

DeSilva ve Gill’in yaptığı araştırmanın bir benzerini yürüten İngiltere’nin Liverpool Üniversitesi’nden Robin Huw Crompton, ‘orta ayakta esnekliğin ağaçlara tırmanma konusundaki beceriyi açıklayabileceğini’ doğruladı.

Peki, bükülebilen ayak neye benziyor? Araştırmada, şempanze benzeri ayak, ‘topun üzerine bastığınızda onun üzerinde kıvrılan ayak’ olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda, şempanze benzeri ayağın topuk ile top arasında kalan kısmıda yarısına kadar bükülüyor.

Bu esneklik, bazı insanların ayaklarındaki bağların daha yumuşak olmasıyla açıklanıyor. DeSilva, ‘deney esnasında bükülebilen ayakları fark etmenin çok kolay olduğunu ancak bu ayaklara sahip insanların durumlarının farkında olmadığını’ belirtti. DeSilva, ‘Bu beni şaşırttı’ ifadesini kullandı.

Yürümeyi zorlaştırdığı için esneklik özelliğinin köreldiği düşünülüyor

Guardian sitesine açıklama yapan İngiliz araştırmacı Crompton ise, ‘bükülebili ayakların ağaçlarda yaşadığımız zamanlardan günümüze uzanıyor olabileceğini’ belirtti. Ancak şempanzelerin ayak parmaklarıyla nesneleri tutabilmesi gibi diğer benzerlikleri milyonlarca yıl içinde kaybettik.

Crompton, şempanze benzeri ayaklara sahip olmayanların da ‘özellikle ani hız değişimi gibi belli durumlarda ayaklarını normalden fazla bükebileceklerini’ de not düştü.

DeSilva, ayrı bir yetenek olarak görülse de, esnek ayakların yürümeyi daha zorlaştırdığını düşünüyor. İleride bu alanda araştırmalar yapmak isteyen DeSilva, “Bana kalırsa atalarımızı ağaçtan indiğinden bu yana esnek ayaklı olmak olumsuzluk haline geldi. Ayrıca ayakkabıların ayak anatomisini etkilediğini biliyoruz. Bu değişimler hala devam ediyor” dedi.