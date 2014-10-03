Yaşlanmaya karşı ilaç mı bulundu?

New Scientist dergisinde yayınlanan bir habere göre organ nakli yapılan hastalar tarafından kullanılan ve bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan rapamycin adlı ilaç insan ömrünü yaklaşık 10 yıl daha uzatıyor. Bilim insanları tarafından fareler üzerinde yapılan deneyler ilacın farelerin ömrünü yaklaşık yüzde 14 oranında uzattığını belirlemiş durumda.

Rapaloglar olarak adlandırılan ve kanser tedavisinde kullanılan ilaç türlerinin ise yaşlanmayla birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlamasını engellediği de bilim insanları tarafından tespit edilmiş durumda.

İlacın kullanıldığı deneklerde menopoz görülmüyor

Öte yandan Tip 2 şeker hastalarının kullandığı Metformin adlı ilacın kullanıldığı deneylerde ise deneklerde menopoz görülmezken yaşam süreleri ise yüzde 5 oranında arttı.İnsan ömrünü uzatma yönündeki en kapsamlı çalışmayı şu anda Google yürütüyor. Google’ın geçtiğimiz sene kurduğu Calico adlı kuruluş anti-ageing ürünlerinin geliştirilmesi için geniş kapsamlı klinik deneyler yapıyor. Kuruluş şu ana kadar çalışmaları için 70 milyon dolarlık bir bütçe ayırmış durumda.

Küresel alanda insanların ortalama ömrü 65 yılın biraz üstünde. Gelişmiş ülkelerde ise insanların ortalama ömrü 81.5 yıla çıkıyor.