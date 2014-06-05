Yaşlanmanın ilk etkileri göz çevresinde ortaya çıkıyor

Yaşlanmanın ilk belirtileri yüzde göz çevresinde ortaya çıkıyor. Alın çizgilerinde belirginleşme, göz kapaklarında torbalanma, alt ve üst göz kapağı ile kaşlarda düşme bunu takip ediyor. Yaşlanma etkilerinin azaltılmak ve daha genç bir görünüme kavuşmak için botox, hyaluronik asit gibi uzun zamandır kullanılan yöntemler olduğunu belirten Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Cihangir Toraman, ayrıca dünyaca kabul edilmiş ve FDA onaylı cihazlarla yapılan uygulamalarla da başarılı sonuçlar alındığını söyledi.

30-40‘lı yaşlardaki kadınlarda cilt sarkmaları ve cilt kalitesinde bozulmanın çok fazla olmadığını söyleyen Dr. Toraman, "Bu yaş grubunda cilde kandan elde edilen PRP adı verilen kök hücre enjeksiyonuyla beraber tek bir seans lazer ve göz çevresine botoks uygulanması, genç ve taze bir görünüm için yeterli oluyor. Yanı sıra gerektiğinde ışık dolgusu da kırışıklıkları açmak için tedaviye ekleniyor" dedi.

Op. Dr. Cihangir Toraman, göz çevresindeki kırışıklık oluşumunu hızlandıran etkenlerden korunmak için ise şu önerilerde bulundu. Yüzdeki yaşlanmayı gösteren değişikliklerin önce göz çevresinde ortaya çıktığını, alın çizgilerinde belirginleşme, göz kapaklarında torbalanma, alt ve üst göz kapağı ile kaşlarda düşme bunu takip ettiğini belirtti. Toraman, göz çevresindeki kırışıklık oluşumunu hızlandıran etkenlerden korunmak için ise “Göz çevresine bakım kremleri kullanın. Gözlerinizi kısmanıza neden olan mimikleri mümkün olduğunca kullanmayın, hatta bunu görmek için ayna karşısında deneme yapabilirsiniz. Işıktan rahatsız oluyorsanız mutlaka gözlük kullanın. Uyku ve beslenme düzeninize dikkat edin.TV, bilgisayar, notebook ve akıllı telefonlar gibi ışın yayan aletlere fazla bakmaktan kaçının. Haftada bir kez zaman ayırıp göz çevresine bakım yapın ve cildinize uygun dinlendirici maskeler uygulayın" önerilerinde bulundu.