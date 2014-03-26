Fazla tuz yaşlanmayı hızlandırıyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre ergenlik çağında çok fazla tuzlu yiyecekler ve özellikle de abur cubur tüketmek yaşlanmayı hızlandırıyor. Amerikalı araştırmacılar böyle beslenen gençlerde hücre yaşlanmasının daha hızlı olduğuna dair ipuçları keşfetti.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Georgia Regents Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre tuz alımını azaltmak ayrıca yaşlanma sürecini de yavaşlatabiliyor. Çok fazla tuz tüketmenin zararlarına doktorlar sık sık dikkat çekerken, aşırı tuz tüketiminin sadece yaşlanma değil kalp hastalığı, felç riskini de artırdığı biliniyor.

Telomer insan ömrünün uzunluğunu söyleyen DNA parçası

DNA'da bulunan ve insan ömrünün uzunluğunu belirleyen telomerler stres, sigara kullanımı, fiziksel aktivite yapmamak gibi nedenlerle kısalabiliyor. Yaşları 14 ile 18 arasında değişen 766 ergenlik çağındaki genç üzerinde yapılan araştırmada tuz tüketim miktarları değerlendirildi. Uzmanlar ayrıca çok fazla tuz tüketen ve obez denilecek kiloda bulunan gençlerin telomerlerinin, tuz tüketmeyenlerden daha kısa olduğunu da tespit etti.

Araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Dr. Haidong Zhu, "Çok sağlıklı ancak aşırı tuz tüketen gençlerde bile hücre yaşlanması olduğunu gördük. Ayrıca obezite vücutta yüksek enfeksiyona neden olur ve bu da hücre yaşlanmasının nedenlerinden biridir." dedi.