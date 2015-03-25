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Yasemin Çongar, savcılığa ifade verdi

Baransu'nun kapsamında tutuklandığı "gizli belge" soruşturmasını yürüten Savcı Kökçü, Çongar'a Balyoz davasına konu olan belgeleri ve Egemen Harekât Planı'nı sordu

25 Mart 2015 19:01

Gazeteci Yasemin Çongar, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Dosyada gizlilik kararı olması sebebiyle suçlamanın içeriği öğrenilemezken, Çongar'a Taraf gazetesinde yönetici olduğu dönemde yayımlanan ve Balyoz davasında delil olarak kullanılan belgeler ile Mehmet Baransu'nun tutuklanma gerekçesi olarak gösterilen Egemen Harekât Planı soruldu. 

Çongar yazdı: "Mehmet Baransu'nun tutuklanması üzerine" 

T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği kurucularından eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Çongar, sabah saatlerinde avukatı Veysel Ok'la birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çongar, şüpheli sıfatıyla ifadesini Gökalp Kökçü'ye verdi. 

Savcı Kökçü, yürüttüğü soruşturma kapsamında Taraf yazarı ve gazetenin Balyoz davasına delil olacak belgeleri haberleştiren üç isimden biri olan Mehmet Baransu’yu TCK'nın 327. maddesine dayanarak "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek"le suçlamış ve Baransu hakkında tutuklama kararı alınmıştı. 

Baransu'nun "Balyoz'da kumpas" suçlamasıyla alındığı iddia edilirken savcılığın "gizli belge" derken kast ettiğinin Taraf'ın Balyoz darbe planına ilişkin haberlerinde yer almayan Egemen Harekât Planı olduğu ortaya çıktı. 

Savcı Gökalp Kökçü'nün, şüpheli sıfatıyla ifade veren Çongar'a, Egemen Harekât Planı'nın yanı sıra Taraf'ta yayımlanan Balyoz darbe planına ilişkin belgelere dair de sorular yönelttiği öğrenildi. Yaklaşık bir saat savcıya ifade veren Çongar, daha sonra adliyeden ayrıldı. 

 

Oğur: Belgeleri gazeteye getirildikten sonra gördüm

 

Soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’na şüpheli sıfatıyla çağrılan bir diğer isim, dönemin Taraf Yazı İşleri Müdürü Yıldıray Oğur oldu. Geçen hafta ifade için savcılığa giden Oğur'a "Balyoz haberlerine konu olan belgelerin nasıl ve nereden temin edildiği", "Balyoz belgeleri arasında yer alan Egemen Harekat Planı'nın imha edilip edilmediği", "Edilmediyse nerede olduğu"nun sorulduğu aktarılırken Oğur'un ifadesinde "Belgelerin nasıl temin edildiğini bilmediğini", "Belgeleri sadece gazeteye getirildikten sonra gördüğünü" söylediği basına yansıdı. 

Oğur ve Çongar'ın yanı sıra Balyoz davasına konu olacak belgelerin yayımlandığı dönemde Taraf gazetesinin yayın yönetmeni olan Ahmet Altan da savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Altan'ın yakın zamanda savcılığa gitmesi bekleniyor.  

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