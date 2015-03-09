Baransu için adliye önünde eylem

Balyoz darbe planı belgelerini temin ettiği iddiasıyla tutuklanan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde eylem düzenlendi. Baransu’ya destek vermek amacıyla çok sayıda kişi adliye önüne geldi.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Mehmet Baransu’nun avukatları, itiraz dilekçelerini 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne teslim etti. Avukatlar, adliye çıkışında basın açıklaması yaptı.

Hürriyet’in haberine göre, eyleme katılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı burada yaptığı açıklamada, “Gazeteci bulduğu belgeyi basar kardeşim. Baransu'nun yaptığı suçsa hiçbir gazetenin haber yapması mümkün değil” dedi.

Tutukluluğuna itiraz edildi

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Mehmet Baransu’nun avukatları, itiraz dilekçelerini 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne teslim etti. Avukatlar, adliye çıkışında basın açıklaması yaptı. Adliye önüne gelenler arasında; Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Millet gazetesi yazarı Ergun Babahan, Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt, Taraf gazetesi yazarı Cafer Solgun, Zaman gazetesi yazarları Ali Ünal ve Mümtaz’er Türköne, Medya Etik Konseyi (MEK) Başkanı Halit Esendir, Samanyolu TV Ana Haber Spikeri Kemal Gülen, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Erkam Tufan Aytav, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdür Yardımcısı Mehmet Kamış, Cihan Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Hakan İnce, Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Genç ve çok sayıda basın mensubu yer aldı.

Baransu’ya destek vermek için adliyeye gelen meslektaşları, ‘Özgür basın susturulamaz’ şeklinde slogan attı. ‘Baransu değil gazetecilik tutuklu’, ‘Tankların önüne yattığım için hapisteyim’, ‘Baransu suçlu çünkü hırsızları kurtardı’, ‘Ne hâkim ol ne savcı, adam ol adam’, ‘Haber yapmak suç, hırsızlık yapmak serbest’ yazılı pankartlar açıldı. Baransu’nun babası Bahattin Baransu da basın açıklamasında hazır bulundu.