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Balyoz soruşturmasında Yıldıray Oğur ifade verdi, Yasemin Çongar da ifadeye çağrıldı

Savcılık, 25 Mart Çarşamba günü Yasemin Çongar'ı ifade vermeye çağırdı

20 Mart 2015 17:36

Gazeteci Mehmet Baransu’nun tutuklandığı Balyoz davasında kumpas iddialarına ilişkin soruşturmada Balyoz haberlerinde imzası bulunan gazeteci Yıldıray Oğur’un şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Soruşturma kapsamında Taraf gazetesinin kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve dönemin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar’ın da ifadesinin alınacağı haber verildi. Ancak haberler üzerine herhangi bir tebligat almayan Çongar'ın avukatı savcılığı arayarak söz konusu haberleri sordu. Kendilerine bir tebligat yapılmadığını, ancak medyaya yansıyan haberler doğruysa Çongar'ın ifade verebileceğini bildiren avukatına savcılık 25 Mart Çarşamba günü için çağrı yaptı. Haberlerde adı geçen Ahmet Altan'ın durumu hakkında ise bilgi alınamadı.

Mehmet Baransu’nun tutuklandığı Balyoz davasında yargılanan bazı sanıklara ‘kumpas’ kurulduğu iddiasına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Yıldıray Oğur şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Dün (19 Mart 2015) Çağlayan’da ki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Oğur’a savcılıkta ‘Balyoz haberlerine konu olan belgelerin nasıl ve nereden temin edildiği’, ‘Balyoz belgeleri arasında yer alan Egemen hareket planının imha edilip edilmediği, edilmediyse nerede olduğu‘nun sorulduğu belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, ifadesinde ‘belgelerin nasıl temin edildiğini bilmediğini sadece gazeteye getirildikten sonra belgeleri gördüğünü’ söylediği öğrenilen Oğur ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

 

Baransu belgelerin kendisine valizle geldiğini söylemişti

 

Taraf muhabiri ve yazarı Mehmet Baransu, Ocak 2010'da yayımına başladığı Balyoz Darbe Planı iddialarına ilişkin haber dizisine konu olan dosyalar nedeniyle tutuklanmıştı. "Devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek belgeleri temin etmekle" suçlanan Baransu, tartışma yaratan haberlerin yayınından sonra kendisine valizle geldiğini söylediği darbe planı iddialarına ilişkin belgeleri o dönemde Beşiktaş'ta olan İstanbul Adliyesi'ne teslim etmişti. 

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