Yasa dışı bahis sitesinden Süleyman Soylu ve Sedat Peker gerilimi bahsi

Yasa dışı bir bahis sitesi, son dönemde yayınladığı videolardaki iddialarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile Peker'in iddialarında sıkça adı geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bahis seçeneği açtı.

Yasa dışı bir bahis sitesi, "Süleyman Soylu vs Sedat Peker" bahis seçeneğini açtı.

Açılan bahsi müşterilerine mesaj yoluyla duyuran sitede, “Süleyman Soylu vs Sedat Peker bahis oranları açılmıştır” ifadelerine yer verdi. Mesaj, pek çok kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.