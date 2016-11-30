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Politika

Yarkadaş: AKP’nin gündemi değişmiyor, emekli akademisyen milletvekillerinin çift maaş alması yasalaştı

Bakanlar, yangın faciasının yaşandığı Adana’ya gitti

30 Kasım 2016 04:31

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Adana’da yaşanan yurt faciası sonrası “AKP’nin gündeminin değişmediğini” öne sürerek “AKP emekli akademisyen milletvekillerinin çift maaş almasını yasalaştırdı az önce” dedi.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da “Adana'daki katliam gibi yangın devam ederken AKP, emekli akademisyen milletvekillerinin çift maaş almasını oylarıyla kabul etti” dedi.

 

 

Bakanlar Adana’ya gitti

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya gitti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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