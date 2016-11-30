Yarkadaş: AKP’nin gündemi değişmiyor, emekli akademisyen milletvekillerinin çift maaş alması yasalaştı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Adana’da yaşanan yurt faciası sonrası “AKP’nin gündeminin değişmediğini” öne sürerek “AKP emekli akademisyen milletvekillerinin çift maaş almasını yasalaştırdı az önce” dedi.
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da “Adana'daki katliam gibi yangın devam ederken AKP, emekli akademisyen milletvekillerinin çift maaş almasını oylarıyla kabul etti” dedi.
Bakanlar Adana’ya gitti
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya gitti.